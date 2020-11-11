雙11｜日韓也慶祝意義大不同　同樣為呢個原因食同款食物

11月11日除了是內地電商平台大減價的日子外，原來也是日本和韓國「節慶」，分別是「Pocky & PRETZ Day」（朱古力百力滋和百力滋日）和「Pepero Day」，當地人會互贈長條形朱古力餅乾這款風靡日韓甚至全球的知名零食表達愛意和祝福。其中日本最近就Pocky Day進行民調，了解日本人對這個當地家傳戶曉的節日的看法。

日本「Pocky & PRETZ Day」▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

日本Line Research以「你喜歡Pocky（朱古力百力滋），還是喜歡PRETZ（百力滋）？」為題進行調查，訪問10至59歲人的喜好，當中發現無論男女老幼，都有超過七成人是「Pocky派」的人，而且兩者之間的差距甚至是壓倒性的！

其實Pocky是源於1966年，當PRETZ推出了已經四年後，由固力果公司將旗下大熱商品PRETZ醮上巧克力醬而成的「衍生新商品」。然而時移世易，近年的Pocky早已「妹仔大過主人婆」，成為了日本人最愛的固力果商品。

其次從圖中還可以發現一個現象，就是有4成人表明是朱古力百力滋的絕對死忠，但百力滋絕對死忠只有5%，難怪近年的「Pocky & PRETZ日」都被網民和各大媒體直接省略成「Pocky日」，無怪乎可憐的「主人婆」要在11月11日登報表示不滿及「宣示主權」了：

Pocky最近更衝出日本，榮獲世界第一！固力果於10月13日發表，Pocky獲健力氏世界紀錄認證為2019年全世界最暢銷的巧克力餅乾品牌，金額達5億8900萬美元（約622億日圓），「國民零食」地位可謂無可取替。

韓國「Pepero Day」▼▼▼

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韓國人同樣會於每年11月11日互贈長條形朱古力餅乾，表達愛意及祝福，稱為「Pepero Day（빼빼로 데이）」。據說1990年代，釜山某間女子中學的高中生於11月11日互贈Pepero，祝福對方如朱古力棒一樣苗條，隨後此舉動於釜山十分流行，推出Pepero的樂天（Lotte）看中商機，順勢作宣傳營銷，自此於「雙11」互贈Pepero就成為韓國傳統。