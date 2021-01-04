李香琴去世｜網民熱搜家有喜事「世界末日啦」　呢幾個藝人受關注

先看看「李香琴」Google Trends搜尋熱度▼▼▼

【李香琴去世】「世界末日啦！」於電影《家有喜事1992》中講出這句經典對白的李香琴，據傳今日（1月4日）因病在家中離世，享年88歲。李香琴從影多年，其逝世消息引起關注，「李香琴」在Google Trends搜尋熱度亦急升。

而網民最關注，即相關搜尋人氣竄升最多的，究竟是什麼呢？

除電影對白，李香琴與另一名2020年9月逝世的藝人譚炳文銀幕情侶形象深入民心，當時譚的網上搜尋熱度升至100，李的搜尋熱度亦同時上升。

李香琴曾被指爆血管中風及患有腦退化，而據報她在2020年12月時身體狀況急速惡化，至今日（1月4日）終不敵病魔逝世。

雖然未知李香琴去世是否與中風有關，但「中風」即「腦血管意外」是本港第4號「致命殺手」，不容忽視，根據醫院管理局，中風3個月內死亡率約30%，香港每年平均有3000多人死於中風。

2001至2019年因腦血管病死亡人數：

2001至2019年因腦血管病死亡率（每10萬人口）：

2006至2018年按性別及年齡組別劃分因腦血管病死亡數目：

究竟「中風」有什麼症狀要注意？

「中風」8大症狀

中風後果嚴重，須及早識別預防，如出現半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水等8大症狀，就要留神，及早求醫了。