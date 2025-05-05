五一黃金周│假期首4天83.2萬人次內地旅客入境　按年增逾兩成

【勞動節／五一黃金周／內地旅客／北上消費／北上旅遊】五一黃金周假期上周四（1日）開始，據入境處公布數字，假期首4天（5月1至4日）合計約有83.2萬人次內地旅客入境，較去年同期增加約15.7萬人次或23.2%。



入境處早前預計，5月1日至5日內地勞動節黃金周期間約有571萬人次經各出入境管制站進出香港，其中約490萬人次會經陸路口岸進出香港。其中陸路出境高峰期預計為5月3日，出境人次約59萬；入境高峰期為5月5日，入境人次約58萬。



就內地入境旅客而言，入境處預計5日內地勞動節黃金周期間約有84萬人次經各管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年內地勞動節黃金周和今年春節黃金周分別增加約10%和13%。各主要旅遊景點已制定方案應付人流增加。



+ 4

1. 香港市民北上及內地旅客南下人次比較

2. 港人北上及內地旅客南下人數相差值

3. 內地旅客經各管制站/口岸南下訪港人次

4. 本港市民出入境人次

+ 15

5. 各管制站/口岸港人出入境人次

▼2025年1月1日元旦 內地旅客趕東鐵尾班車羅湖口岸通關▼



+ 15

6. 內地以外地區旅客每日訪港人次