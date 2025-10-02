十一黃金周｜首日近23.3萬內地旅客訪港　較去年同日年增5%

為期八日的十一黃金周由昨日國慶日（1日）展開。入境處統計顯示，昨日有近23.3萬人次內地旅客入境，較去年同期多約1.1萬人或5%。昨日訪港內地旅客人數為今年單日第二多，僅次於今年5月2日的26.7萬人次。



入境處預計，今年內地國慶黃金周期間（即10月1日至8日），有約876萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港，當中預計有約752萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。



就內地入境旅客而言，預計在8天的內地國慶黃金周期間，有約154萬人次經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年內地國慶黃金周增加約11%，亦較今年內地春節黃金周及勞動節黃金周分別增加約29%及5%。



一連八日的十一黃金周（國慶兼中秋節假期）10月1日開始，上午已有大批內地旅客乘搭高鐵來港，不少人帶同子女來港。（黃寶瑩攝）

1. 香港市民北上及內地旅客南下人次比較

一連八日的十一黃金周（國慶兼中秋節假期）10月1日開始，上午已有大批內地旅客乘搭高鐵來港，全日共有55675人次內地旅客經高鐵西九龍口岸入境，之各口岸之冠。（黃寶瑩攝）

2. 港人北上及內地旅客南下人數相差值

一連八日的十一黃金周（國慶兼中秋節假期）10月1日開始，上午已有大批內地旅客乘搭高鐵來港，有旅客一抵步，即在站內打卡。（黃寶瑩攝）

3. 內地旅客經各管制站/口岸南下訪港人次

昨日訪港內地旅客中，最多人經高鐵西九龍站口岸入境，達57,924人次，其次為落馬洲支線口岸（45,353人次）、深圳灣口岸（38,864人次）及羅湖（33,410人次）。

4. 本港市民出入境人次

5. 各管制站/口岸港人出入境人次

6. 內地以外地區旅客每日訪港人次