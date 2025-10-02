十一黃金周｜首日近23.3萬內地旅客訪港 較去年同日年增5%
為期八日的十一黃金周由昨日國慶日（1日）展開。入境處統計顯示，昨日有近23.3萬人次內地旅客入境，較去年同期多約1.1萬人或5%。昨日訪港內地旅客人數為今年單日第二多，僅次於今年5月2日的26.7萬人次。
入境處預計，今年內地國慶黃金周期間（即10月1日至8日），有約876萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港，當中預計有約752萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。
就內地入境旅客而言，預計在8天的內地國慶黃金周期間，有約154萬人次經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年內地國慶黃金周增加約11%，亦較今年內地春節黃金周及勞動節黃金周分別增加約29%及5%。
1. 香港市民北上及內地旅客南下人次比較
2. 港人北上及內地旅客南下人數相差值
3. 內地旅客經各管制站/口岸南下訪港人次
昨日訪港內地旅客中，最多人經高鐵西九龍站口岸入境，達57,924人次，其次為落馬洲支線口岸（45,353人次）、深圳灣口岸（38,864人次）及羅湖（33,410人次）。
4. 本港市民出入境人次
