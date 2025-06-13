父親節家用公價2025｜家用這個數已多過一半港人！即睇家用計算表

【父親節2025／家用公價】今年6月15日是一年一度的父親節，不少人會向爸爸額外多付家用去表達心意，但你平日給予父母的家用究竟是否足？算多還是少呢？以下一一解答。



綜合各項調查，子女給予「家用」金額平均3,000至6,000元。（資料圖片）

家用公價2025｜各調查數據整合！家用平均3,000至6,000元

求職平台CTgoodjobs於2025今年首季以網上問卷形式訪問35個行業員工，整體受訪者每月平均給家用5,000元，當中56至60歲受訪者每月平均給家用10,000元最多，其次是61歲或以上（9,000元）及46至50歲（8,000元）受訪者。至於給家用最少的是剛投身社會的21至25歲受訪者，每月平均4,000元。

73%在職子女撐畀「家用」是「天經地義」

而根據永明金融2019年調查，約67%受訪退休父母及73%受訪在職子女認為，「畀『家用』是『天經地義』」，而子女給予「家用」的金額中位數約6,000元。

6,000元「家用」是什麼概念？以統計處2024年第4季各行業每月收入中位數作例，6,000元已相當於不少行業的約三分一，甚至近一半收入，而各行業又要工作多久才能賺取到這「家用」中位數呢？

《香港01》研數所2023亦曾就「家用」進行網上投票，獲207個有效回應，最多人表示每月「家用」金額為3,000元至6,000元，達43%；24%受訪者表示「家用」為6,000元至1萬元，更有15%受訪者指超過1萬元。

網民整合「家用計算表」 幫你計要畀幾多家用

不過，家家情況不同，家用要如何計算呢？網上討論區有網民整合出「家用」計算表，每「中」一項便要「加錢」，看看你最終要交多少「家用」▼▼▼

以上數據只供參考，是否給予「家用」是個人選擇，亦沒有多與少之分，最重要是表達自己心意。