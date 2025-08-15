定期存款利率2025│低門檻港元定存利率　3銀行逆市加息+各行比較

【定存 / 定期存款利率 / 優惠利率】港銀定存利率趨降，但仍有銀行「逆市」加息。以下整理各行3個月、6個月、12個月定期，普遍客戶都可享有的存款利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多（除個別註明外，圖表中利率均按存款額10萬元計）！



（資料更新至8月15日，圖表中僅列出3個月、6個月、12個月存款期，一般客戶以10萬元新資金開立的定存利率及優惠，不包括其他存款期、銀行向個別特選客戶組別提供的利率；其他特別利率優惠則以文字方式列出）



港元3個月定期存款利率2025

下表列出建行（亞洲）、Livi Bank、富融銀行、PAObank、WeLab、工銀亞洲、星展銀行、渣打銀行、恒生銀行、中國銀行（香港）、大眾銀行、滙豐銀行、創興銀行、天星銀行、ZA Bank及招商永隆的3個月定期存款年利率。

上調3個月定存利率的銀行包括：大眾銀行、招商永隆（註：與銀行8月8日列出的年利率比較）

港元6個月定期存款利率2025

下表列出建行（亞洲）、Livi Bank、PAObank、ZA Bank、富融銀行、天星銀行、大眾銀行、恒生銀行、工銀亞洲、招商永隆、渣打銀行、星展銀行、滙豐銀行、中國銀行(香港)，以及創興銀行的6個月定期存款年利率。

上調6個月定存利率的銀行包括：天星銀行、大眾銀行、招商永隆（註：與銀行8月8日列出的年利率比較）

港元12個月定期存款利率2025

下表列出PAObank、富融銀行、ZA Bank、Livi Bank、天星銀行、螞蟻銀行(香港)、WeLab、招商永隆、大眾銀行、渣打銀行、工銀亞洲、星展銀行、創興銀行的12個月定期存款年利率。

上調12個月定存利率的銀行包括：天星銀行、招商永隆（註：與銀行8月8日列出的年利率比較）