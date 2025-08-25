定期存款利率2025│低門檻港元定存利率達10.88厘+比較各銀行優惠

【定存 / 定期存款利率 / 優惠利率】港銀掀起定存加息潮！近期多間銀行陸續調高定期存款年利率，更有銀行推出10.88厘超高息定存優惠搶客，可謂收息抗通脹的穩陣之選！以下整理各行1個月、3個月、6個月、12個月定期，普遍客戶都可享有的存款利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多！



（資料更新至8月25日，圖表中僅列出一般客戶以5萬元新資金開立的1個月存款期之定存利率及優惠，以及一般客戶以10萬元新資金開立3個月、6個月、12個月存款期之定存利率及優惠，不包括其他存款期、銀行向個別特選客戶組別提供的利率；其他特別利率優惠則以文字方式列出）



Fusion Bank富融銀行新客專享10.88厘高息定存

低息時期都有銀行推出超驚喜高息定存優惠！由即日起至2025年10月5日，新客戶使用邀請碼「Flash2025」經富融銀行App開立戶口，並存入指定新資金，即可參與Flash Monday，搶新客專享的年利率10.88厘超高息1個月港元定期存款#。每逢周一中午12時至周五中午12時登入Flash Monday頁面即可搶優惠，先到先得，搶完即止。立即按此了解詳情！

富融銀行現有客戶享高達6.88厘高息定存 每周都可搶！

現有富融銀行客戶亦可享超強高息定存優惠，只要存入指定新資金，每逢周一中午12時至周五中午12時登入Flash Monday頁面，即可搶年利率高達6.88厘的1個月港元定期存款#，而且每星期都有其他不同特選優惠定存，例如下星期一（8月25日）同時有2.4厘12個月港元定存款優惠#，每個星期都有得搶！

#每期產品之年利率和份數會根據該行每周一中午12時公布為準，每人可領取份數亦限有上限，詳情可於Fusion Bank App上查看。

港元1個月定期存款利率2025

下表列出富融銀行、大眾銀行、PAObank、工銀亞洲、星展銀行、Livi Bank、創興銀行、招商永隆、ZA Bank、天星銀行的1個月定期存款年利率。

當中Fusion Bank富融銀行推出新客專享的10.88厘高息定存驚喜優惠，現有客戶亦可享高達6.88厘高息定存優惠。

港元3個月定期存款利率2025

下表列出建行（亞洲）、Livi Bank、富融銀行、PAObank、WeLab、工銀亞洲、星展銀行、渣打銀行、恒生銀行、中國銀行（香港）、大眾銀行、滙豐銀行、創興銀行、天星銀行、ZA Bank及招商永隆的3個月定期存款年利率。

上調3個月定存利率的銀行包括：PAObank、大眾銀行、創興銀行、星展銀行、工銀亞洲、恒生銀行、招商永隆、我滙豐銀行、中國銀行（香港）、渣打銀行（註：與銀行8月15日列出的年利率比較）

港元6個月定期存款利率2025

下表列出建行（亞洲）、Livi Bank、PAObank、ZA Bank、富融銀行、天星銀行、大眾銀行、恒生銀行、工銀亞洲、招商永隆、渣打銀行、星展銀行、滙豐銀行、中國銀行(香港)，以及創興銀行的6個月定期存款年利率。

上調6個月定存利率的銀行包括：PAObank、Livi Bank、天星銀行、星展銀行、大眾銀行、恒生銀行、渣打銀行、滙豐銀行、中國銀行(香港)（註：與銀行8月15日列出的年利率比較）

港元12個月定期存款利率2025

下表列出PAObank、富融銀行、ZA Bank、Livi Bank、天星銀行、螞蟻銀行(香港)、WeLab、招商永隆、大眾銀行、渣打銀行、工銀亞洲、星展銀行、創興銀行的12個月定期存款年利率。

上調12個月定存利率的銀行包括：PAObank、Livi Bank 、大眾銀行、星展銀行（註：與銀行8月15日列出的年利率比較）