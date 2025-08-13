平均月薪排名｜新加坡平均月入近$3.5萬亞洲最高　香港少近三分一

香港打工仔人工在全球排名多少呢？美國商業雜誌《CEOWORLD》早前發布2024年各地平均工資排名，新加坡每月平均薪酬近3.5萬元（港元，下同），排在全球第10和亞洲首位；而香港則排名全球第22、亞洲第5，平均月薪比新加坡少「5位數」！



調查統計全球197個經濟體的每月平均薪酬，瑞士以64,511元排在榜首，盧森堡（約52,909元）、美國（約51,512元）分別位列第2、3名。調查中平均月薪最高的10個經濟體大多位於歐美地區。

部份經濟體平均每月薪酬數據



第1位 瑞士 （平均月薪：$64,511）

第2位 盧森堡 （平均月薪：$52,909）

第3位 美國 （平均月薪：$51,512）

第4位 冰島 （平均月薪：$51,402）

第5位 挪威 （平均月薪：$45,310）

第6位 丹麥 （平均月薪：$45,130）

第7位 加拿大 （平均月薪：$40,726）

第8位 愛爾蘭 （平均月薪：$37,123）

第9位 荷蘭 （平均月薪：$36,801）

第10位 新加坡 （平均月薪：$34,987）

⁝

第22位 香港 （平均月薪：$24,939）

亞洲地區中排名最高的是新加坡，平均每月薪酬達34,987元，全球排名第10。香港平均月薪24,939元，較新加坡少約10,045元，排在亞洲第5、全球第22。