男女薪酬中位數相差$4000　1工種差距達33%　即睇各級職業人工

近年本港女性接受高等教育比例持續增加，惟男女收入差距擴大。統計處公布最新數據，2024年本港女性人口中，具學位或以上教育程度者比例達26.8%，而男性相關比例為29%，兩者相差2.2個百分點較去年收窄。

同年女性月入中位數20,000元，男性月入中位數24,000元，兩者差距由2023年3,600元增至去年4,000元。而即使一些女性能夠任職較高級職位，收入仍較同職級男性少約8%至11%，即看各級職業男女薪酬及差距（註：文中數據均不包括外籍家庭傭工）。



據統計處《香港的女性及男性 − 主要統計數字2025年版》，2024年本港人口約718.74萬，其中男性佔約341.47萬人或47.5%，女性佔約377.27萬人或52.5%。去年本港人口性別比例為905，即每千名女性中有905名男性，較2023年每千名女性有908名男性再減少3名男性。

數據顯示，本港女性人口之中，具大學或以上教育程度者所佔比例由2023年26.2%，增加0.6個百分點至2024年26.8%，男女相關比例差距同期由2.6個百分點縮窄至2.2個百分點。若比較不同性別人口中具高中及以上教育程度比例，2024年男性和女性相關比例分別為70.8%和65.6%，兩者差距進一步擴大至5.2個百分點。（註：文中教育程度統計僅涵15歲或以上人口，不包括外籍家庭傭工）

至於就業方面，本港男性及女性勞動參與率近年同見下降，至2024年分別降至62.7%及47.6%，男女間差距稍見下降。

男女薪酬差距擴大

雖然男女勞動參與水平拉近，但男女薪酬不平等情況卻持續加劇。2024年每月就業收入中位數，男性為24,000元，女性為20,000元，男性比女性多4,000元或20%，較2023年差距（3,600元或18.8%）擴大。按職業劃分，工藝及有關人員，以及非技術工人的男女收入差距較大，分別相差32.7%及25%。

即使部份女性能夠任職高級職位，她們的收入仍明顯少於同職級男性。例如2024年本港女性專業人士月入中位數為45,000元，較男性專業人士50,000元的月入中位數，少5,000元或10%。任職經理級職位的女性，月入中位數為45,900元，較同職級男性49,600元的月入中位數，少3,700元或7.5%。