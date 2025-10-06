定期存款利率2025│低門檻港元定存利率高達25厘+比較各銀行優惠

【定存 / 定期存款利率 / 優惠利率】美國聯儲局早前宣布減息，不過大多數本港銀行港元定期存款年利率亦維持較高息口水平，更有銀行推出25厘超高息定存優惠搶客，可謂收息抗通脹的穩陣之選！以下整理各行3個月、6個月、12個月港元定期，普遍客戶都可享有的存款利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多！

（資料更新至10月6日，圖表中僅列出一般客戶以10萬元新資金開立3個月、6個月、12個月存款期之定存利率及優惠，不包括其他存款期、銀行向個別特選客戶組別提供的利率；其他特別利率優惠則以文字方式列出）



Fusion Bank富融銀行「中秋團圓定存豐收禮」驚喜優惠

新客戶專享中秋豐收25厘超高息定存優惠

中秋節即將到來，富融銀行招牌高息定期存款活動「快閃星期一」*特別推出「中秋團圓定存豐收禮」，由10月6日（周一）中午12時起#，新客戶登入Fusion Bank App，利用邀請碼「FLASH2025」開戶並存入新資金，即可享25% p.a.超高利率的14天港元定期存款！每份高息定存額為5萬港元，成功開立便可輕鬆賺取479港元利息！立即按此了解詳情！

新舊客戶同享中秋快閃15厘高息定存

另外，無論新客戶或現有客戶都可參加中秋快閃定存優惠活動，由10月6日中午12時至10月10日中午12時，只需存入1萬港元新資金即可搶購高達15% p.a.的7天港元優惠定期存款產品，名額多達888份，每位客戶限購一份。先到先得，搶完即止。「快閃星期一」同日會再加碼推出4個月2.85% p.a.的港元定期存款，名額2000份，每位客戶可購買60份。多款定存優惠產品任你選擇。立即按此了解詳情！

受條款及細則約束，詳情請參閱官方網站 。

*「快閃星期一」會於活動期內逢星期一中午12時至星期五中午12時進行。活動會提供港元、美元或/及人民幣等多幣種定期高息優惠存款利率產品。

# 新客專享25% p.a.港元定存優惠期至2025年12月5日中午12時

港元3個月定期存款利率2025

下表列出建行（亞洲）、Livi Bank、富融銀行、PAObank、WeLab、工銀亞洲、星展銀行、渣打銀行、恒生銀行、中國銀行（香港）、大眾銀行、滙豐銀行、創興銀行、天星銀行、ZA Bank及招商永隆的3個月定期存款年利率。

上調3個月定存利率的銀行包括（註：與銀行9月29日列出的年利率比較）：PAObank、天星銀行、恒生銀行、創興銀行、招商永隆。

港元6個月定期存款利率2025

下表列出建行（亞洲）、Livi Bank、PAObank、ZA Bank、富融銀行、天星銀行、大眾銀行、恒生銀行、工銀亞洲、招商永隆、渣打銀行、星展銀行、滙豐銀行、中國銀行(香港)，以及創興銀行的6個月定期存款年利率。

上調6個月定存利率的銀行包括（註：與銀行9月29日列出的年利率比較）：PAObank、大眾銀行、滙豐銀行、中國銀行(香港)、渣打銀行、星展銀行、工銀亞洲、招商永隆。

港元12個月定期存款利率2025

下表列出PAObank、富融銀行、ZA Bank、Livi Bank、天星銀行、螞蟻銀行(香港)、WeLab、招商永隆、大眾銀行、渣打銀行、工銀亞洲、星展銀行、創興銀行的12個月定期存款年利率。

上調12個月定存利率的銀行包括（註：與銀行9月29日列出的年利率比較）：天星銀行、工銀亞洲。