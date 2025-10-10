2025銀行出糧戶口優惠大比併│送高達$3,600現金獎賞　高息可達5厘

不少銀行都會為打工仔提供出糧戶口優惠，例如利息會較一般活期存款高，更有些銀行會提供現金回贈、里數回贈等迎新獎賞，讓打工仔儲錢之餘也可賺取額外「收入」。本文比較部份銀行（包括滙豐、中銀、恒生、渣打、信銀國際、星展、大新、創興）出糧戶口最新優惠及獎賞詳情，即看哪間更適合你！

註：僅列出部份銀行的部份開戶優惠，一切資料以銀行最新公布為準。



2025銀行出糧戶口優惠詳情及要求（部份）：



滙豐銀行出糧戶口

- 於Reward+登記「自動轉賬出糧客戶專享優惠」及開立3個月美元新資金定期存款，可享高達$3,000「獎賞錢」；

- 於Reward+登記「自動轉賬出糧客戶專享優惠」，並在6個月內憑滙豐easy信用卡 /白金Visa卡於百佳及旗下品牌、屈臣氏、豐澤及其他指定商戶簽賬滿港幣15,000元或以上，即可獲贈港幣500元百佳超級市場電子優惠券；

- 登記滙豐尊尚兌匯，可免費自動晉升至青銅等級90天，享5%貨幣買賣差價折扣優惠。等。

中銀出糧戶口（薪星級）

由2025年10月1日至2025年12月31日，符合指定出糧戶口及任務要求，可享指定獎賞及優惠，包括HK$688手機出糧賞及現金總值HK$500,000大抽獎。

恒生出糧戶口PayDay+

2025年10月2日至2025年12月31日經恒生Mobile App登記優惠，再於2026年1月31日或之前轉用PayDay+出糧，可享指定獎賞及優惠，包括可賺高達5%港元儲蓄年利率，獎賞期長達3個月。

渣打出糧戶口Bonus Saver

由2025年8月1日至12月31日，全新出糧客戶1開立出糧戶口及月薪達HK$20,000或以上，可享指定獎賞及優惠，包括以下按20,000港元月薪、每日結餘200,000港元、指定信用卡每月消費10,000港元計之回贈：

信銀國際出糧戶口（inMotion）

由2025年10月1日起到12月31日，成功登記「出糧plus 」，並每月轉入HK$12,000或以上薪金至戶口及成功申請指定信用卡可享高達HK$2,000獎賞：

另可享高達6個月0.50%港元額外年利率。此外，現有及新登記「出糧plus」客戶成功於特定時期以合資格僱主出糧轉入HK$12,000或以上薪金至港元綜合貨幣結單儲蓄存款戶口，將自動參加「出糧plus」花紅大抽獎，獎金高達HK$60,000。

星展銀行出糧戶口

合資格客戶於2024年7月1日至2025年6月30日期間未曾透過星展銀行出糧，並於下表所示日期內連續兩個月收到HK$10,000或以上的合資格出糧資金，可獲高達HK$800現金獎賞及豁免服務月費：

合資格客戶符合全新星展出糧戶口獎賞的要求，並成功設立3個月目標金額為HK$100,000或以上的ProSaver儲蓄目標，及在指定目標完成日期或之前達到目標金額，可額外享HK$200超市禮券。

大新銀行出糧戶口

全新出糧服務客戶選用出糧服務及進行指定銀行服務，可享額外活期存款年利率*至2026年3月31日。可享最高額外活期存款年利率如下（每月可獲之額外利息上限為6,000港元）：

全新出糧服務客戶完成指定銀行交易，另可獲總值高達HK$700銀行服務獎賞。

創興銀行出糧戶口

由2025年7月1日至2025年12月31日，客戶成功登記創興銀行出糧賬戶服務推廣並錄得出糧交易金額達HK$30,000或以上及符合有關要求，可享一系列優惠及出糧賬戶可享高達4%年利率港元額外獎賞。