萬千星輝2025│視帝10強比併　《新聞女王2》黃宗澤出色奸角贏熱度

《萬千星輝頒獎典禮2025》將於本周日（2026年1月4日）舉行，無綫（TVB）早前公布各獎項最後10強提名名單，誰會捧走視帝獎座自然是焦點之一。今年視帝10強之中，《新聞女王2》、《金式森林》、《巨塔之后》、《俠醫》、《執法者們》、《刑偵12》等熱門電視劇的男主角均有上榜，包括黃宗澤、馬國明、郭晉安、陳展鵬、陳豪、林保怡等，本文比併10強名單各人的網絡搜尋熱度，以及社交平台追蹤數，即看哪位準視帝人氣最高！



視帝10強搜尋熱度Top 3：黃宗澤、陳豪、馬國明

網絡熱度方面，過去一年平均搜尋量最高的三位準視帝是於《新聞女王2》飾演「奸角」古肇華的黃宗澤、《俠醫》男主角陳豪和主演《執法者們》的馬國明。而上屆視帝、劇集《奪命提示》男主角張振朗，以及《金式森林》男主角郭晉安亦一同打入搜尋熱度前5名。

《萬千星輝頒獎典禮2025》將於本周日（2026年1月4日）舉行，無綫（TVB）早前公布各獎項最後10強提名名單，誰會捧走視帝獎座自然是焦點之一。（TVB網站）

《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男主角」提名名單

周嘉洛（痞子無間道）

陳山聰（奪命提示）

張振朗 （奪命提示）

林保怡 （刑偵12）

馬國明（執法者們）

陳豪 （俠醫）

陳展鵬 （巨塔之后）

郭晉安 （金式森林）

羅子溢 （金式森林）

黃宗澤 （新聞女王2）

黃宗澤於《新聞女王2》飾演「奸角」古肇華，成為全城熱話。（影片截圖）

陳豪（資料圖片）

馬國明（資料圖片）

視帝10強IG人氣Top3：黃宗澤、陳展鵬、馬國明

至於Instagram（IG）人氣方面，黃宗澤追蹤數達百萬級，力壓一眾視帝人選；其次是主演《巨塔之后》的陳展鵬，以及主演《執法者們》的馬國明。