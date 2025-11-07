IG廣告榜Q3│樂壇天后登榜首　MIRROR僅2人上榜　姜濤輸給這成員！

【MIRROR / 鏡仔 / KOL】市場研究公司admanGo公布2025年第3季本地名人IG廣告銷售額10大排名，今期榜首由這位樂壇天后奪得，撼贏「軒公」張敬軒和娛圈「靚媽」陳凱琳。而男團MIRROR今次只有2名成員上榜，人氣成員姜濤的排名竟被他追過！



據admanGo統計，2025年第3季IG品牌內容廣告銷售額最高的10名KOL（關鍵意見領䄂），依次是：第1名容祖兒（Joey）、第2名張敬軒（Hins）、第3名陳凱琳（Grace）、第4名鄭秀文（Sammi）、第5名倪晨曦（Elva）、第6名佘詩曼（Charmaine）、第7名林欣（J Lou）、第8名呂爵安（Edan）、第9名張厚耀（Miss Sue Chang）、第10名姜濤（Keung To）。

容祖兒登上2025年第3季IG品牌內容廣告銷售榜首。（資料圖片）

呂爵安登上2025年第3季IG品牌內容廣告銷售榜第8名。（資料圖片）

姜濤登上2025年第3季IG品牌內容廣告銷售榜第10名。（資料圖片）

而2025年第2季上榜的名人則依次為第1名陳凱琳（Grace）、第2名衛詩雅（Michelle）、第3名倪晨曦（Elva）、第4名林芊妤（Coffee）、第5名林欣（J Lou）、第6名鄭秀文（Sammi）、第7名陳卓賢（Ian）、第8名容祖兒（Joey）、第9名劉嘉玲（Carina）、第10名佘詩曼（Charmaine）。