收息股2026│盤點20隻高息股 派息高達7厘 入場費股息率持續更新
出版：更新：
【收息股 / 高息股 / 最新股息率 / 港股 / 恒指】除了銀行定期存款，不少「穩陣型」投資者亦會選擇表現穩定、派息豐厚的收息股，務求賺息抗通脹。本文為大家整合20隻高息港股最新收益表現，股息率高達7厘，而入場費更低至約2,000元！
註：投資涉及風險，股票報價、股息率（又稱收益率、周息率）等均隨時變動，本文數據僅供參考（數據截至2026年1月12日），選擇是否入市時宜分析更多數據。
股息率計算方法為：(每股全年股息/最新每股股價) × 100%
1. 銀行股：收息股最新股息率2026
銀行股一向是高息之選，現時部份銀行股的股息率可達5厘或以上，而當中入場費較低的有中國銀行（3988），每手買入價約4,390元；以及工商銀行（1398），每手買入價約6,130元。
2. 地產股：收息股最新股息率2026
地產股方面，領展（0823）最新股息率約7.64厘，每手入場費約3,458元。而置富產業信託（0778）股息率亦達7.33厘，每手入場費約4,890元。
3. 電訊網絡股：收息股最新股息率2026
電訊及網絡股中，香港電訊（6823）最新股息率達6.81厘，每手入場費約11,730元。
4. 公用事業股：收息股最新股息率2026
公用股表現相對穩定，吸引不少投資者長線持有。本港四大公用股中，中華煤氣（0003）股息率暫時較高，約4.96厘，每手入場費約7,090元。