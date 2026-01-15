2025夏季流感持續4個半月非最長　曾有流感季歷時7個月橫跨冬夏

衞生防護中心早前表示，2025夏季流感季節已經完結，但隨着天氣轉冷，冬季流感季節或即將到臨，提醒市民不要鬆懈。消息隨即引發討論，包括今次流感季持續時間是否近年最長、夏季及冬季流感季節有沒有疊加等。

翻查紀錄，今次夏季流感季節由去年9月初持續至今年1月初，長達18個星期或4個多月，時間僅次於持續28個星期的2023/24流感季節，其間錄得507宗成人、25宗兒童嚴重及死亡個案。若以爆發群組數目計，則以2025夏季流感季錄得1,224組為近5個流感季節最多。至於為何今次夏季流感季長達4個多月？怎樣才算夏冬季流感季節疊加？以下即看詳細數據回顧。



2023/24流感季節持續28周、2025夏季流感季節持續18周

回顧近5次流感季節持續周數，以歷時28星期、約7個月的2023/24流感季節時間最長（註：由2024年1月至同年7月）。衞生防護中心指，該次流感季節初期主要為甲型H3流感，至中期開始轉為甲型H1流感，相信病毒株轉變是導致長流感季節的主要原因。衞生防護中心亦將該次流感季命明為「2023/24流感季節」，而非按夏季或冬季劃分。

至於2025夏季流感季節由2025年9月初開始，持續18個星期至今年1月初，時間僅次於2023/24流感季節，由於最近一周（截至2026年1月3日的一星期）監測數據顯示，季節性流感病毒陽性百分比為4.08%，同期公立醫院的流感相關入院率為每1萬人0.23宗，兩者皆降至低於基線水平（分別為4.94%和每一萬人0.27宗），意味流感季節已經完結，所以夏季及冬季流感季節沒有疊加。不過早前有專家分析指出，2025年夏季流感情況較以往嚴重，主要為甲型H3流感，與之前常見的H1流感病毒不同，尤其是小朋友免疫記憶不足，兒童流感嚴重個案明顯增加。

流感季節重症及死亡個案數目

個案數目方面，最近期的2025夏季流感季節期間錄得507宗成人嚴重及死亡個案，當中342宗為死亡個案，25宗兒童嚴重及死亡個案，當中3宗為死亡個案。而在歷時較長的2023/24流感季節期間，錄得1,167宗成人嚴重及死亡個案，當中791宗為死亡個案，以及32宗兒童嚴重及死亡個案，其中6宗為死亡個案，均為5個流感季節之中最多。

比較群組爆發數目，就以2025夏季流感季節期間錄得1,224組學校或院舍流感樣疾病爆發最多，受影響人數達12,953人；其次是2023/24流感季節的616組。

中心提醒，隨着天氣逐漸寒冷，而流行病毒株亦不排除會發生改變，流感活躍程度可能會再度上升，冬季流感季節即將到臨，呼籲所有年滿六個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，應盡快接種，包括在夏季流感季節曾感染流感的人士，以預防未來的冬季流感季節可能出現其他流行病毒株。