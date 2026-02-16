農曆新年醫管局普通科門診應診時間　公立醫院急症室輪候時間實時

【公立醫院急症室輪候時間 / 實時更新 / 2026公立醫院新收費詳情】。農曆新年假期將至，近日天氣持續寒冷，預計流感及其他呼吸道病毒持續活躍，公立醫院急症室求診人數或會增加，輪候時間或大增。以下即看18區急症室最新輪候時間。

醫管局18間家庭醫學診所（前稱「普通科門診」）將於農曆新年假期期間（2月17日至19日）提供公眾假期家庭醫學門診服務。即看應診時間及預約方法。

另外，18區中醫診所暨教研中心（中醫診所）亦會於2月18日至19日特別加開政府資助中醫門診診症時段，並於假期前後（2月19日、29日及21日）加強服務，以應對市民的求診需要。即看應診時間及預約方法。

另外要留意，醫院管理局由2026年1月1日起，於公立醫院實施新收費，多個項目收費將會有改動，當中非危殆及非危急病人使用急症室服務費用，將由現時的180元，增加至400元，而危殆或危急病人則獲豁免收費（附：公立醫院新收費詳情表格）。



以下提供全港18間醫院急症室的輪候時間/實時更新▼▼▼

為了確保有緊急需要的市民能夠獲得及時的急症服務，現時所有急症室均已實行病人分流制度。醫管局資料顯示，病人登記求診時，分流護士會根據病人屬於危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急治療而予以分類。病人獲診治優先次序，是視乎病人病況而不是根據登記時間。急症室會優先診治被分流為危殆和危急病人，次緊急及非緊急類病人可能需較長時間等候。醫管局提醒，病人情況如不危急，應向公立或私家診所求醫。

農曆新年假期期間哪些醫管局普通科門診應診？

醫管局18間家庭醫學診所（前稱「普通科門診」）將於農曆新年假期期間（2月17日至19日）提供公眾假期家庭醫學門診服務。求診人士可透過電話預約系統、醫健通流動應用程式或HA Go流動應用程式內的「預約家庭醫學診所」功能，預約診症時間。（開放時間見下表）

農曆新年假期期間哪些中醫診所應診？

18區中醫診所暨教研中心（中醫診所）於2月18日至19日特別加開政府資助中醫門診診症時段。求診人士可於中醫診所的服務時間致電、使用醫健通流動應用程式或使用「18區中醫診所」流動應用程式（適用於曾登記使用18區中醫診所服務的求診人士）預約服務。（開放時間見下表）

農曆新年假期期間哪些私家醫院、私家醫生應診

政府發言人強調，非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。醫務衞生局已整合全港18區將在農曆新年假期應診的私營醫療機構資料，當中包括13間私家醫院、最少34間私家診所，以及80間非牟利機構與私家中醫診所，市民可透過醫健通網頁及醫健通流動應用程式的「搜尋醫生」功能查閲相關醫療機構的資料（包括地址、電話及應診時段等）。

2026年公立醫院新收費一覽

醫院管理局由2026年1月1日起，於公立醫院實施新收費。新收費不會影響綜援受助人、75歲或以上長者生活津貼受助人及長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人。相關人士的全額費用減免，會在收費改革實施後自動延續。

2026年1月1日起，公立醫院會採取新收費，多個項目收費將會有改動。圖為醫院管理局主要公營醫療收費列表。（政府新聞處文件截圖）

設有急症室的公立醫院

港島區

東區尤德夫人那打素醫院

瑪麗醫院

律敦治醫院

九龍區

明愛醫院

廣華醫院

伊利沙伯醫院

基督教聯合醫院

新界區

雅麗氏何妙齡那打素醫院

北區醫院

北大嶼山醫院

博愛醫院

威爾斯親王醫院

瑪嘉烈醫院

長洲醫院

天水圍醫院

將軍澳醫院

屯門醫院

仁濟醫院