2026銀行出糧戶口優惠大比併│送高達$3600現金獎賞　3厘高息存款

不少銀行都會為打工仔提供出糧戶口優惠，例如利息會較一般活期存款高，更有些銀行會提供現金回贈、里數回贈等迎新獎賞，讓打工仔儲錢之餘也可賺取額外「收入」。本文比較部份銀行（包括滙豐、中銀、恒生、渣打、星展、大新）出糧戶口最新優惠及獎賞詳情，即看哪間更適合你！

註：僅列出部份銀行的部份開戶優惠，一切資料以銀行最新公布為準。



2026銀行出糧戶口優惠詳情及要求（部份）：

滙豐銀行出糧戶口要求

由2025年10月10日起至2026年3月31日，新自動轉賬出糧客戶經Reward+應用程式登記「自動轉賬出糧客戶專享優惠」，並且每月透過自動轉賬出糧至少1萬港元，可按照每月平均出糧金額，賺取高達$1,500「獎賞錢」：

中銀出糧戶口要求（中銀薪星級）

由2026年1月1日至2026年3月31日，符合該行出糧戶口要求（包括每月自動轉賬薪金至少1萬港元等）並完成指定任務，可享指定獎賞及優惠，包括HK$688手機出糧賞免找數簽賬額等。

恒生出糧戶口要求（恒生PayDay+）

在推廣期間經恒生Mobile App登記此優惠，再於2026年4月30日或之前轉用PayDay+出糧，可享高達港幣1,200現金獎賞：

渣打出糧戶口要求（渣打Bonus Saver）

由2026年1月2日至3月31日，全新出糧客戶開立出糧戶口及月薪達HK$20,000或以上，可享指定獎賞及優惠，預計首年獎賞：

於2026年1月2日起至2026年3月31日，全新出糧戶口客戶存入指定月薪金額可獲額外現金回贈高達HK$1,000

星展銀行出糧戶口要求

全新出糧客戶​於推廣期内於其指定港元往來及儲蓄出糧戶口收到港幣10,000元或以上合資格出糧新資金，可享高達HK$1,000獎賞及豁免服務月費。

大新銀行出糧戶口要求

全新出糧服務客戶選用出糧服務及進行指定銀行服務，可享額外活期存款年利率至2026年3月31日。（每月可獲之額外利息上限為6,000港元）：

全新出糧服務客戶完成指定銀行交易，另可獲總值高達HK$500銀行服務獎賞。