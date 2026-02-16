收息股2026│盤點20隻高息股入場費股息率　有款派息產品高達10厘

【收息股 / 高息股 / 最新股息率 / 港股 / 恒指】不少「穩陣型」投資者亦會選擇表現穩定、派息豐厚的收息股，務求賺息抗通脹。本文為大家整合20隻高息港股最新收益表現，股息率高達7厘，而入場費更低至約2,000元！



新一年加薪幅度未如理想，物價通脹變相蠶食薪金，與其左慳右慳，不如開拓被動收入，用閒錢搵錢幫自己加人工！智能投資平台Syfe推出派息投資組合服務「收息寶*」，當中最新的「收息寶 – Max」目標年化派息更高達8%至10%#，領先市場上不少收息股，更重要是「收息寶」會分散投資各種多元資產及固定收益資產，並按市場動態靈活調整以確保目標回報，而且可按風險偏好選擇3種投資組合，助你輕鬆收息跑贏通脹。相比之下，散戶投資個別收息股較受市場波動影響，不但派息無保證，甚至會出現賺息蝕價的情況。

值得一提的是，投資者於2026年正面臨3大挑戰，包括利率下行、股息率走低和市場高波動壓力，而「收息寶 – Max」正是為投資者應對這些挑戰而設，透過採用全球最大資產管理公司發行的主動型ETF，以中高比例股票配置、期權策略產生額外收入，提供高達8%至10%目標年化派息，助投資者在不斷變化的市場環境中獲取最大化收益和潛在資本增值。

*收息寶是一項全權委託管理的投資組合服務，投資組合採用積極管理方式，分散投資於各種多元資產及固定收益資產，有助減少單一債券或資產類別對整體投資組合表現的影響。

#收息寶投資組合的目標派息率是在當前市場環境下實現每月目標派息範圍。收息寶無法保證每月目標派息，並受市場因素影響。

註：投資涉及風險，股票報價、股息率（又稱收益率、周息率）等均隨時變動，本文數據僅供參考（除特別註明外，股息率數據截至2026年2月16日），選擇是否入市時宜分析更多數據。



高息定存時期步入尾聲，不少投資者開始將目光投向收息股，務求收息抗通脹。（資料圖片/梁鵬威攝）

股息率計算方法為：(每股全年股息/最新每股股價) × 100%



1. 銀行股：收息股最新股息率2026

銀行股一向是高息之選，現時部份銀行股的股息率可達5厘或以上，而當中入場費較低的有中國銀行（3988），每手買入價約4,650元；以及工商銀行（1398），每手買入價約6,420元。其他銀行收息股亦包括滙豐（0005）、中銀香港（2388）、建行（0939）、交通銀行（3328）等。

2. 地產股：收息股最新股息率2026

地產股方面，領展（0823）最新股息率約7.14厘，每手入場費約3,660元。而置富產業信託（0778）股息率亦達6.81厘，每手入場費約5,230元。

3. 電訊網絡股：收息股最新股息率2026

電訊及網絡股中，香港電訊（6823）最新股息率達6.75厘，每手入場費約12,000元。

4. 公用事業股：收息股最新股息率2026

公用股表現相對穩定，吸引不少投資者長線持有。本港四大公用股中，港燈（2638）股息率暫時較高，約4.6厘，每手入場費約3,475元。