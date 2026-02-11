馬年年宵市場2026│維園等14個花市實時人流　2新春市場開放至元宵

【年宵市場/花市/花市人流/實時/新春花市2026/馬年/維園花市】2026年農曆年宵市場今日（2月11日）年廿四起至2月17日年初一清晨七時，一連七天在14個地點舉行，共設約1,500個濕貨、乾貨和快餐攤位，方便市民購買賀年植物和花卉、賀年食品、裝飾和揮春等，迎接新歲。

「01研數所」特別製作年宵花市實時人流互動圖表，並附有各年宵市場開放時間、交通及位置等，助你因應人流安排行程。

除了14個年宵市場，食環署另設兩個新春市場，分別是車公誕市場、大埔林村放馬莆新春市場，開放至3月3日元宵節。而啟德體育園今年亦首度舉辦戶外海濱年宵市集，即看位置及開放時間。



各農曆年宵市場會應用科技措施監察場內情況，並在有需要時實施人流管制。年宵市場的人流情況會以紅、黃、綠燈形式在食環署網頁顯示，方便市民知悉現場的擠迫程度。綠色代表人流較少；黃色代表場內略為擠迫；紅色代表場內非常擠迫。

馬年維園年宵市場開鑼



全港14個花市/農曆年宵市場位置、開放時間、前往方法

港島區



維多利亞公園年宵市場（🍴設有快餐攤位）

開放時間：

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：400個

前往方法：港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街步行到維園/ 港鐵天后站A2出口左轉

九龍區



旺角界限街花墟公園（🍴設有快餐攤位）

開放時間：

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至 2月17日上午7時

攤位數目：129個

前往方法：港鐵旺角東站D出口，沿帝京酒店後面向北步行/港鐵太子站A出口，沿彌敦道向北步行，至界限街右轉，再步行約5分鐘至鐵路橋墩附近，左方可見花墟公園

觀塘遊樂場（🍴設有快餐攤位）

開放時間：

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至 2月17日上午7時

攤位數目：89個

前往方法：港鐵觀塘站D4出口沿觀塘道步行，直至翠屏道交界

土瓜灣遊樂場（🍴設有快餐攤位）

開放時間：

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至 2月17日上午7時

攤位數目：37個

前往方法：港鐵土瓜灣站A出口；28M號專線小巴：快富街，西洋菜南街(港鐵旺角站) 至 偉景街，偉恒昌新邨28MS號專線小巴：何文田鐵路站 至 偉景街，偉恒昌新邨(循環線)105號專線小巴：康盛花園公共小巴總站 至 高山道，高山劇場。

深水埗長沙灣遊樂場（🍴設有快餐攤位）

開放時間：

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至 2月17日上午7時

攤位數目：88個

前往方法：港鐵長沙灣站 B 出口

新界區



沙田源禾遊樂場

開放時間：

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：71個

前往方法：港鐵沙田站，經新城市廣場沿源禾路向東北步行/於港鐵沙田站轉乘60K小巴/於港鐵旺角站起乘61S小巴

荃灣沙咀道遊樂場

開放時間：

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：116個

前往方法：港鐵荃灣站，沿大河道步行/港鐵荃灣西站，經荃灣大會堂步行前往

葵青葵涌運動場

開放時間：

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：96個

前往方法：港鐵葵芳站 E 出口，新都會廣場後面

元朗東頭工業區遊樂場（🍴設有快餐攤位）

開放時間：

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：150個

前往方法：港鐵朗屏站F出口，經宏業南街及宏業東街步行前往

屯門天后廟廣場（🍴設有快餐攤位）

開放時間：

2月11及12日：上午9時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午9時至翌日凌晨1時

2月16日上午9時至2月17日上午7時

攤位數目：57個

前往方法：港鐵屯門站 A 出口，沿杯渡路休憩公園南行；或輕鐵青雲站(路綫610，615，615P)

大埔天后宮風水廣場（🍴設有快餐攤位）

開放時間：

2月11至14日：上午8時至晚上11時

2月15日：上午8時至翌日凌晨12時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：61個

前往方法：港鐵太和站，經太和邨，沿汀角路北行；或港鐵大埔墟站，轉乘 20A、20B、20C 或 20K 小巴

將軍澳寶康公園（🍴設有快餐攤位）

開放時間：

2月11及12日：上午9時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午9時至翌日凌晨1時

2月16日上午9時至2月17日上午7時

攤位數目：88個

前往方法：港鐵寶琳站 B2 出口，經新都城一期，沿運隆路南行

上水石湖墟遊樂場

開放時間：

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

攤位數目：69個

前往方法：港鐵上水站 A4 出口，上水廣場後面，經新發街

離島區



東涌達東路花園

開放時間：

2月11至15日：上午10時至晚上11時

2月16日：上午10時至2月17日上午7時

前往方法：港鐵東涌站 A 出口，往西南朝慶東街前進，於慶東街向左轉，後於達東路向左轉，花市入口將在右邊

2個新春市場位置及開放時間

車公誕市場

場地：沙田翠田街足球場

開放日期：2026年2月14日（年廿七）至3月3日（元宵）

開放時間：上午8時至晚上10時

攤檔數目：48

大埔林村放馬莆新春市場

場地：大埔林村放馬莆

開放日期：2026年2月17日（年初一）至3月3日（元宵）

開放時間：上午8時至下午夜6時

攤檔數目：27

啟德年宵市集

日期：2026年2月10至16日

時間：15:00 - 20:00（2月10至12日）15:00 - 23:00（2月13至16日）

地點：啟德體育園美食海灣

啟德首個戶外海濱年宵市集，特色攤檔包括手寫揮春筆墨添喜、新派賀年禮品、地道特色熟食檔等