開工利是公價2026｜同事、秘書、保安利是公價一覽！多少才合適？

【開工利是公價2026／馬年／利是幾錢／意頭】今天是大年初四上班返工日，農曆新年長假後，打工仔最關心的要數開工利是，但究竟開工利是派多少才算合適呢？已婚的打工仔們，派給同事、秘書或行政人員（Admin）、保安、其他組同事、茶水間或清潔姐姐的利是公價又多少呢？



利是公價2026｜保安、親戚、外傭利是公價一文看 你派得算多定少

農曆新年假後，打工仔最關心的要數開工利是，但究竟開工利是派多少才算合適呢？（資料圖片）

開工利是｜公價是多少？

農曆新年假後上班難免「年初四咁嘅樣」，但如果收到同事、上司或公司的開工利是，精神可為之一振。《香港01》曾綜合連登討論區有關「開工利是」共11個帖、逾千個留言，發言最多人表示收到的開工利是是20元，其次是100元，亦有數人稱收到2,000元甚至3,000元利是，惟同時有不少留言說沒有收到開工利是，顯示開工利是並非必然。

開工利是｜同事、秘書、保安、清潔姐姐畀幾多？

不過，為了與同事打好關係增進感情，很多已婚打工仔會向同事、秘書、保安、茶水或清潔姐姐，甚至其他組同事派利是。究竟派多少才合適又不至於「大出血」呢？以下整合網民、求職網站意見，讓大家參考。

以上數據只供參考，是否派開工利是、利是金額多少視乎個人決定。