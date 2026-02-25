財政預算案2026│退稅$3000增基本、子女免稅額　01計稅機計即計

【財政預算案2026 / 退稅 / 免稅額】新一份財政預算案今日（25日）公布，今年稅務惠民措施稍為「加甜」，其中與打工仔最相關的包括薪俸稅退稅上限由去年1,500元，調高至3,000元。預算案亦建議由2026/27年度起調高多項免稅額，包括基本免稅額增至14.5萬元、子女免稅額增至14萬元等；另外亦增加供養父母或祖父母的免稅額，以及長者住宿照顧開支扣除上限。到底你要交幾多稅？下年度可以交少幾多？《香港01》特設打工仔計稅機，立即幫你計！



01計稅機操作指南：

首先選擇「單身」或是「已婚」，再按指示輸入「課稅年度收入」、「課稅年度強積金供款」、「個人進修開支」、「認可慈善捐款」、「居所貸款利息」、「僱主提供的房屋津貼」、以及「支出及開支（必須為產生該評稅入息而招致的所有支出及開支）」金額，再在下方揀選「自願醫保保單保費」和「家庭部份」等資料（如沒有可不理會），最後點擊「計吓要交幾多稅！」按鍵，就會自動計算出你要繳交多少稅金，以及退稅多少。計稅結果僅供參考。



預算案2026派錢有什麼？預算案2026有什麼派糖措施？

（一） 寬減二零二六／二七年度首兩季的住宅物業差餉，以每戶五百元為上限；

（二） 寬減二零二六／二七年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶五百元為上限；

（三） 寬減二零二五／二六課稅年度百分之一百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為三千元，有關扣減會在二零二五／二六課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約五十三億元；

（四） 寬減二零二五／二六課稅年度百分之一百的利得稅，上限為三千元。有關扣減會在二零二五／二六課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約五億元；以及

（五） 向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於一個月的綜合社會保障援助標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外開支合共約六十五億元。

財政預算案2026公布的最新免稅額

個人免稅額是多少？

．基本免稅額及單親免稅額由十三萬二千元增加至十四萬五千元，已婚人士免稅額由二十六萬四千元增加至二十九萬元，約有二百零九萬名納稅人受惠，每年稅收減少約三十五億六千萬元

子女免稅額有無提升？

．子女免稅額及額外子女免稅額由十三萬元增加至十四萬元，將惠及約三十六萬名納稅人，每年稅收減少約六億八千萬元

預算案最新免稅額是多少？

．基本及單親免稅額由13.2萬元增至14.5萬元

．已婚人士免稅額由26.4萬元增至29萬元

．子女免稅額及額外子女免稅額由13萬元增加至14萬元

．供養六十歲或以上父母或祖父母的免稅額由5萬元增加至5.5萬元

．供養五十五至五十九歲的父母或祖父母的免稅額，由2.5萬元增至2.75萬元

．父母或祖父母入住合資格院舍、長者住宿照顧開支的扣除上限由10萬元增加至11萬元