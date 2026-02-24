財政預算案2026│庫房止血派糖?歷年派錢派消費券 有次派$6000被鬧

【財政預算案2026/ 派錢 / 派糖 /退稅 / 消費券】新一份財政預算案周三（2026年2月25日）公布，預料本年度政府賬目中的經營賬目將恢復盈餘，令不少人冀盼今年預算案或有退稅、差餉寬減，甚至是派錢或派消費券等派糖安排。惟財政司司長陳茂波亦明言，即使公共財政狀況有所改善，仍須審慎管理公共資源使用，力求公共開支增速不高於收入增長。所以是否有派糖、派糖力度、派糖方式、派糠安排等仍須待周三揭盅。



回顧歷年派糖措施，其中薪俸稅退稅已維持多年，不過退稅上限就由2018/19年度的3萬元，逐漸縮減至2025/26年度的1,500元，而差餉寬減亦同樣縮水。至於派錢方式亦由派現金（銀行過數），轉為派消費券，而早年有1次因政府被「鬧爆」，改為派現金6,000元！以下即看詳細回顧。



回顧歷年現金派錢安排，派錢的「前身」其實是強積金注資，於2008/09年度由時任財爺曾俊華提出，當年安排是向每名月薪少於1萬元人士的強積金（MPF）戶口注資6,000元。及至2011/12年度，預算案再度提出向打工仔的強積金戶口注資6,000元，但由於措施引來批評，其後改為直接發放現金6,000元，亦即是「派錢」措施。

下一次派錢就要等到2018/19年度，陳茂波在當年推出「關愛共享計劃」，向年滿18歲無物業、無領取綜援等合資格人士派發一筆過4,000元，但這次派錢亦因為審批複雜、安排混亂而受批評。

到了2020/2021年度，受疫情影響，陳茂波在預算案中提出派錢10,000元，以紓解民困，是金額最多的一次。由2021/22至2023/24年度，派錢方式由銀行過數，轉為發放電子消費券，3個財年分別發放5,000元、10,000元及5,000元消費券。

退稅金額上限漸縮水 $3萬減至$1500

薪俸稅退稅則是由2007/08年起成為常見措施，疫情期間退稅比率上調至百分之百，但退稅金額上限就由2018/19年度30,000元，逐漸縮減至2025/26年度的1,500元。至於更早期的預算案亦會因應不同經濟狀況，推出減稅措施，而方式多為調整稅階、增設免稅項目、增加免稅額等調整（註：近年亦有類似措施，而本文僅集中討論退稅安排）。

差餉寬減是最早的派糖措施之一，由曾蔭權至今多任財政司司長都有採用。不過數年疫情令財赤持續，差餉寬減亦由2020/21年度寬減4季差餉，每季上限1,500元，縮水至2025/26年只寬減一季差餉，上限500元。