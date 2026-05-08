港煙民日食10.9支煙續減　控煙辦去年派1.3萬罰單　店舖商場最多

本港吸煙率降至8.5%，煙民日均吸食量減至10.9支。新一階段控煙措施今年1月1日起生效，重點包括將吸煙罪行定額罰款金額由1,500元提高至3,000元。醫務衞生局書面回覆立法會特別財委會議員提問，顯示2025年控煙相關巡查達35,668次，按年增加18%，而發出定額罰款通知書則按年減少23%至10,357張。

局方表示，控煙酒辦此前加強巡查，以推廣新控煙措施，重點在於教育，而非嚴厲執法，發出定額罰款通知書數目因而有所下降。而新例推出後，今年首季控煙辦巡查超過1.1萬次，並發出2,198張通知書以及15張傳票。



有關本港市民吸煙情況，局方早前引述政府統計處最新調查，指15歲或以上人口吸煙率由2019年10.2%，降至2025年8.5%。雖未達此前訂下將吸煙率降至7.8%的目標，但吸煙率約6年間已下降1.7個百分點，煙民減少接近10萬名。煙民吸煙量亦顯注下跌，由2019年每人日均吸食12.7支煙，降至2025年均10.9支，跌幅接近30%。

新一階段措施已於1月1日起生效 重點包括將定額罰款金額由1,500元提高至3,000元

政府近年加大力度控煙，包括推出「控煙10招」，新一階段措施已於今年1月1日起生效，包括將吸煙罪行定額罰款金額由1,500元提高至3,000元、擴大法定禁煙區、禁止排隊時吸煙。控煙酒辦此前加強巡查，以推廣新措施。

醫務衞生局書面回覆立法會特別財委會議員提問，披露2025年控煙相關巡查達35,668次，按年增加18%；由於巡查重點在於教育與鼓勵守法，而非嚴厲執法，期間發出定額罰款通知書數目因而有所下降，由2024年13,488張，減少23%至2025年10,357張。

不同場所比較，2025年於店舖和商場控煙巡查6,768次最多，其次是公共運輸設施5,194次、食肆2,547次、巴士轉乘處441次，其他法定禁煙區合計17,668次。發出吸煙相關罪行傳票方面，去年於店舖和商場發出3,089張，公共運輸設施2,130張、食肆471張、巴士轉乘處138張，其他法定禁煙區合計4,529張。

新例實施後，控煙辦一共巡查超過1.1萬次，就違例吸煙個案發出2,198張通知書以及15張傳票。