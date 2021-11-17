基金平台比較　邊間0手續費　基金入場門檻低至0.01元？

面對股市大上大落，不少投資者選擇部署能分散風險的基金產品，部份人更會月供。現時除銀行、專門基金平台外，不少券商亦提供相關服務，且更具靈活性。



為什麼投資基金？

基金由專業基金經理管理，根據基金既定投資目標進行買賣並控制風險。對比一般買賣股票，投資基金的好處在於能「分散風險」，因為每款基金都投資於多種證券，即使其中一種證券下跌，也可靠其他獲利的證券投資來抵銷，分散風險。

不過要注意的是，雖然基金可以「分散風險」，惟仍然有風險存在，即有可能虧損，投資前需審慎考慮，評估自己需要及風險。另外，買賣基金涉及手續費、認購費、贖回費等收費，部份更有最低認購金額，部署前需了解清楚。

1.基金平台收費比較

現時市面上有眾多買基金平台，除銀行和專門投資基金平台外，富途等平台也有提供相關服務並可透過手機APP買賣基金。究竟用哪個銀行、券商買基金最抵呢？

以三大發鈔銀行為例，於中國銀行、滙豐銀行及渣打銀行認購基金，都需要收取認購費，除了渣打網上基金交易劃一收取2%認購費，中國銀行及滙豐銀行都要收取大約2%至3%認購費，視乎不同基金、客戶類別而定。

至於基金投資平台方面，以iFund為例雖然同樣豁免贖回費，但會收取0.5%至1%認購費，視乎存入金額而定。另外認購基金亦設有最低認購金額，金額視乎不同基金而定。

除上述平台外，不少投資平台也有提供基金認購服務，以富途為例，透過其手機應用程式富途牛牛認購基金是「0費率」，豁免認購及贖回費，購買基金門檻更低至0.01港元／美元就有交易，方便投資者入場。

揀選買基金平台時，除了要考慮平台收費外，亦要考慮平台的靈活性、提供的基金種類。（資料圖片）

2.基金投資選項比較

除了收費，基金種類、功能方便貼身和靈活性等亦是選擇買基金平台的重要因素。

例如富途支持幾乎所有基金產品種類，與全球56家頂級基金公司合作，涵蓋超過130種高收益產品，滿足不同風險偏好客戶的短、中、長期資產配置需求。而富途牛牛手機應用程式內提供基金排行榜，可查看購買人數最多或月供人數最多的基金，也可以看到派息數據及業績，無論新手、老手都容易上手。

3.靈活性比較

不少人視買基金為固定資產配置，事實上只要選對平台，基金也可以是流動資產的一部份。除了保險公司，目前不少銀行及券商均接受客戶月供基金，每月定時買入。

以富途為例，投資者可自行選擇供款週期，例如每月供款、每周供款等，透過手機APP即可改供款額和週期，甚至叫停供款。若突然有資金需要可以零手續贖回，最快T+3個工作日內到帳證券戶口；不少投資者會利用此功能，靈活調動流動資金買基金收息實行錢滾錢。