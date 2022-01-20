調查指港人最常見意外是在街上跌倒？呢個地點最大機會受傷

根據衞生署發表的《2018年非故意損傷統計調查報告書》，超過四分一損傷個案在家中發生，損傷的最大主因更是動物、植物及人，包括傷者自己。究竟港人最常怎樣受傷？最多的意外主因是甚麼？



調查於2018年9月17日至2019年7月14日進行，訪問5,394個住戶，共14,204人一年內發生的意外損傷事件。以722萬人口百分比加權估算後，即有32.1萬人（4.4%）曾受傷。其中，跌倒而受傷的意外最多，有39.4%；其次是扭傷和撞傷，分別佔26.2%和13.3%。

按年齡比較，老人家身體機能漸衰退，容易發生意外，調查結果顯示長者跌倒導致損傷的人數最多，65歲或以上長者跌倒佔整體損傷近8成。但以總意外受傷數目比較，45至54歲人士受傷的次數最多，其次是55至64歲。

調查又指，最常發生意外的地方是家中，多達9萬次。受訪者普遍認為放置利器的廚房、濕滑的浴室最易發生意外導致受傷，不過報告卻指出客廳才是發生意外比例最高達43.6%，其次才是廚房和浴室。

跌倒是接近4成損傷意外的主要成因，單計跌倒，街道和道路是最常跌倒的地方，佔總數近3成，通常是因地面不平所致，例如濕滑或凹凸的地面。

在32.6萬次損傷事件中，36%意外主要涉及人為因素，包括其他人及傷者自己。報告指出，傷者本身導致損傷的例子有跳舞時扭傷足踝、用開瓶器打開瓶蓋時用力過猛，拳頭擊到自己的頭部等。

報告提醒公眾時刻保持警惕，特別在家中的時候也要留意。可改善家居環境減少發生意外的風險，例如使用U型門擋防止關門傷到手指、用尖角保護套覆蓋傢俬的尖角、根據傢俬的承重能力均勻地放置物品等。