港人平均供樓需27.8年破歷史最高！漸進式按揭實際利息要幾多？

樓價高企，港人置業難，根據金管局最新住宅按揭統計，港人平均按揭年期長達27.8年，是有紀錄以來最高！特首林鄭月娥早前表示將研究於居屋及綠置居引入「漸進式按揭」，只需樓價一半首期及供款即可上車，到底漸進式按揭與傳統按揭有何分別？實際上真的令巿民「上車易、供樓易」？



根據金管局最新《2021年11月住宅按揭統計調查》，平均按揭年期維持333個月，即27.8年，是有史以來最高。同時按揭樓巿回升，2021年首11個月的新造貸款額較過往同期高，11月的貸款申請亦回升至1.2萬宗。

林鄭月娥早前接受《經濟日報》訪問時透露，將研究於資助出售房屋（居屋及綠置居）按揭成數上，引入漸進式按揭，以樓價一半的首期及供款置業，達至「上車易、供樓易」。做法是參考新世界發展「新世界建好生活」的建議，買家以樓價5%首期上車，首10年只須承造樓價一半的按揭，成交後10年內才一次過或分階段還款。

以新一期居屋觀塘安秀苑為例，樓價279萬，假設以傳統方式購買，利息2.5%，首期需27.9萬元（樓價10%），每月供款11,265元，供款25年。若以漸進式按揭的話，首期只需13.95萬元（樓價5%），首10年每月供款4,961元，供款30年，第11至30年分階段還款，每月則需供款12,354元。

比較兩種按揭方案，雖然漸進式按揭首期及首10年供款要求較低，但10年後的每月供款較傳統方式高10%。此外，由於漸進式供款的首10年的供款額較少，整體供款年期較長，利息亦相應較高，估計較傳統方式高約4萬元。

相比一般白表最高25年還款期，漸進式按揭可將還款期延長至30年。若同樣以25年計算，即首10年過去後在15年內完全還款，利息會較傳統出售方式少，但每月需供款15,542元，較傳統供款高近38%。

漸進式按揭的確降低港人置業上車的門檻，但要注意的是，10年後的每月供款會大增，以及若延長至30年還款，整體累積的利息亦相應增加，總額較傳統方式稍高。