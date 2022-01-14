Omicron｜食肆禁晚市、表列處所再停業　對各行業生意影響幾大？

變種病毒Omicron流入社區，政府上周開始再度禁止晚巿堂食及關閉多個場所，特首林鄭月娥周三（12日）出席答問大會時表示，收緊防疫措施並不是針對餐飲業及相關行業，而是因為措施能在短時間內將人流大幅下降。



疫情至今兩年，各行各業經營困難，到底實際生意跌多少？其中有行業去年曾回升至將近疫情前水平，再度受限將影響多少？



即看受影響行業生意情況▼▼▼

業務收益指數能同一時間比較各行業的收益加減比例，由2019年第4季開始，各行業業務收益指數開始大幅下跌，其中旅遊業的收益下跌最多。19年第4季的旅遊收益指數為56.8，不過20年第2季起連續一年半均維持只有個位數。

其他行業情況較佳，大多跌至20年第3季後開始反彈回升，反應生意有所改善，當中又以飲食業復甦最明顯。疫情前（2019年第4季）飲食業收益指數為99.7，20年第3季最嚴峻時跌至只有65.4，跌幅逾3成。期後止跌回升4成，至21年第3季指數回升至94.1，接近疫情前水平。

現時再度禁示晚巿堂食，相信生意會再次大受影響，特別是農曆年旺季的中式餐館，以及全面停業的酒吧，若以疫情前與2020年第3季時情況估計，以往多次禁堂食損失料達90億元。

美容業方面，根據《就業及空缺按季統計報告》，前年3月的美容及美體服務機構數目較疫情前減少超過150間，就業人數減約2000。美容業總會創會主席葉世雄於電台節目表示，業界對農曆新年前重開並不樂觀，預計損失超過30億元。

娛樂方面，戲院、主題樂園、派對房間等多個娛樂場所亦同時關閉。香港派對場地協會指預計與以往相比生意額會下跌7成。至於戲院，2020年電影票房跌7成，2021年僅回升一半約6.7億元，經營逾30年的UA院線更於去年3月全線結業。

以實際金額比較，相信涉及最多商戶的餐飲業生意下跌最多，其次是美容業及戲院。若再度長期停業至2020年情況，娛樂場所如派對房間及戲院收入料會下跌7成，不少業界工會均希望政府提供支援。

各行業受重創，政府將推出第五輪防疫抗疫基金，特別支援旅遊業、食肆及關閉場所，餐飲業至今累計已獲97.2億元資助，至於其他關閉場所，美容院、按摩院及派對房間則合共獲17.6億元。業界除了希望政府幫助渡過年關外，部分更希望能重開場所營業。