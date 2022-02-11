疫情爆發梁卓偉倡封城　數據揭人流未減夠　唯獨一地點人流不斷

本港疫情持續爆發，繼周三（9日）確診數字破千，昨日（10日）亦錄得985宗感染個案。港大醫學院院長梁卓偉提出本港應積極考慮封城以遏止傳播率，到底現時本港外出人流如何？Google及Apple出行趨勢報告均顯示近日整體人流已大幅下跌，但當中有一個地方的人流未有減少，以下分析新年後巿民的出行情況。



農曆新年後大部分場所的人流均有減少，特別是車站和工作地點人流大幅下跌，但公園的人流與過往相若。根據報告，公園數據包括公園、公眾泳灘、遊艇碼頭、廣場等地，現時康文署已關閉豁下大部分康樂體育設施及暫停公眾泳灘救生員服務，相信人流或來自各區位於公園、遊樂場的流動採樣站。

另外，由於2月份數據主要錄於公眾假期間，故暫未能完全比較工作地點實施「在家工作」情況。

而根據Apple移動趨勢報告，今年農曆新年假期人流大幅下跌，2月4日（年初四）的人流稍回升，但隨著近日確診數字急增，外出人士同樣持續減少，其中駕駛車流更跌至第五波疫情最低。

回顧疫情兩年來數據，近日的人流回落至2020年底至21年4月的第四波疫情水平，但仍較2020年首三波疫情期間為高，即仍有部份市民外出。

至於比較各場地與去年第四波的情況，2月份的車站、零售和康樂場所人流均較第四波低，但公園、超巿、街巿等地的人流則相若，未有大幅減少。

要注意的是，以上數據僅代表特定Apple或Google用戶的出行趨勢，不包括非用戶或拒絕位置追蹤的用戶，故人流數字只反映部分巿民出行情況。