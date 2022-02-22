英國撤所有防疫限制　3張圖看清英國疫情　確診數字已大幅好轉？

【英女王確診／英國疫情／Omicron／防疫措施】全球新冠疫情持續，不過英國首相約翰遜宣布，新冠確診者周四（24日）起將不需再接受隔離，仍建議確診者自我隔離。他強調，未來抗疫是個人責任，4月起停止提供免費檢測。英國醫護團體對措施表示失望，專家則建議民眾繼續戴口罩。

另外，95歲英女王伊利沙伯二世，確診感染新冠病毒，引起網民關注。究竟英國現時疫情有多嚴峻？以下數據圖一一看清。



95歲英女王伊利沙伯二世，確診感染新冠病毒。（資料圖片）

95歲的英女王伊利沙伯二世，據報已完成接種兩劑疫苗及疫苗加強劑，即已接種3針疫苗。白金漢宮表示，女王出現類似感冒的輕微病徵，會繼續接受觀察，並遵從防疫指引，預計未來一星期會繼續履行較輕公職。

英國疫情一直反覆，今年1月每日新增個案曾達到20萬宗高峰，目前回落至每日約2萬多宗新增確，累計超過1800萬人確診；死亡個案則每日數十宗至數百宗，累計16萬人死亡。

疫苗接種率方面，英國合資格接種人士已有逾九成接種了一劑新冠疫苗；八成半人已完成接種兩劑疫苗；六成六人更已接種3劑新冠疫苗。

疫情回落下，英國首相約翰遜（Boris Johnson）公布周四起解除確診者及密切接觸者隔離要求，作為「與病毒共存」計劃之一，令英國成為首個准許染疫人士毋須隔離的歐洲國家，亦宣布取消限制公眾自由的防疫措施。

約翰遜說，新冠病毒不會突然消失，民眾需要學會與這種病毒共存，並在不限制自由的情況下繼續保護自己。