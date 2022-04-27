香港邁入超高齡社會　長者人口佔比破2成　呢個年齡層人口跌最勁

本港人口老化加劇，青年人口進一步萎縮。根據最新人口普查數據，本港15-34歲人口較五年前大跌25.3萬，減幅超過一成。而追蹤比較2016年15-24歲的青少年人口，以及他們於2021年的數目變化，結果人數亦減少2.8萬，當中大多來自一個年齡層。



2021年人口普查數據顯示，本港有148.2萬15-34歲青年人口（不包括外籍家傭，下同），較2016年中期人口統計時的173.5萬人減少25.3萬，減幅高達14.6%。15歲以下人口亦減少2.3萬人至80.8萬人，至於壯年及中年人口（35-64歲）則合共稍增6.6萬至約335萬。

具體比較青年人口中每5歲一組的人數變化，15-19歲、20-24歲兩個組別人口減少最明顯：15-19歲人口五年間減少約7.6萬人，20-24歲減少約11.6萬。這兩個組別人口出生年份約介乎於1997-2006年期間，翻查資料，當時本港出生人口正逐漸下降，由90年代初期的每年約7萬出生人口，跌至2000年前後、雙非兒童潮出現之前的每年5萬多人水平。

勞動年齡人口中，15-34歲青年人口佔整體人口比例持續下降，由2011年的26.5%，跌至2016年24.8%、2021年20.8%。35歲至49歲壯年人口比例同樣下降，由2011年的24.9%減至2021年22.1%。相反，較年長、即將踏入老年期的50-64歲人口比例則上升至四分之一。

至於追蹤比較2016年15-24歲的青少年人口，以及他們於2021年（20-29歲）的數目變化，結果減少2.8萬人，減少主要來自2016年15-19歲、即2021年20-24歲的人口，人數減少超過2萬人。而當年25-34歲、即2021年30-39歲人口增加約1.2萬人。由於所比較的是同一年份出生的人口，故上述人口減少並非源於出生率增減，而是由人口流動等其他原因帶動。

整體人口結構進一步失衡，2021年本港65歲或以上佔比已達20.5%，正式邁入「超老齡社會」。15-64歲勞動年齡人口比例減至68%，15歲以下人口亦跌至11.4%。人口老化將持續加劇，據規劃署推算，至2040年本港65歲或以上人口比例將達到三成（播放下圖可見推算人口金字塔）。