4.21戲院晚市堂食重開　網民最期待甚麼？不少人關注這個未開處所

疫情放緩，港府明日（4月21日）起分階段放寬社交距離措施，第一階段包括恢復晚市堂食，限聚令人數上限放寬至四人，重開戲院、健身中心、主題樂園等表列處所等。防疫措施持續多月，究竟市民最關注哪些重開處所及防疫要求？



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是次分析4月14日至4月20日與本港疫情相關的網絡反應，來自Facebook、Instagram及討論區的帖文，合共2.3萬則主帖及約30萬則回帖。

特首林鄭月娥於上周四（14日）公布第一階段放寬措施的詳細，比較各類處所及措施，過去一周社交媒體上戲院的討論熱度最多，不少都圍繞要求戲院員工及客人都需打三針的「飲食場」。此外，多間院線於社交媒體上加強推廣、介紹上畫新戲如《奪命狂呼》、《月球隕落》、《死亡立方》等，亦進一步提升討論熱度，吸引不少網民參與討論。同一周內，其他焦點處所包括博物館，以及未能在首階段重開的酒吧等。

至於比較整個4月不同時期網上關注焦點的轉移，月初焦點主要於放寬堂食、重開泳池及健身中心等，至月中起戲院討論熱度飆升，及至本周初，有關戲院重開的討論開始減少，取而代之的是主題樂園，包括介紹優惠等帖文。

其他防疫及相關措施方面，快速測試相關討論熱度值較高，當中正面內容佔比超過六成，當中有關快測教學、檢測包派發點的實用資訊，獲得不少正面回應。

而網上搜尋顯示，這一周內網民除了關注戲院飲食場外，亦關注婚禮限聚令、沙灘開放詳情。此外有不少人關注第二階段放寬措施，林鄭於3月21日首次公布復常路線圖時，有提及第二階段將放寬限聚令至8人，重開郊野公園、泳灘等，不過林鄭上周指，憂慮長假期後疫情可能反彈，暫不交代第二、三階段的放寬措施詳情。