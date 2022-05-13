日本傳5月開放旅行團入境　跟團要打齊3針　多少港人合資格？

港人終於有機會重遊日本！日本政府早前宣布計劃於6月大幅放寬觀光旅客入境，而當地傳媒報道5月或先開放小型旅行團入境。現時當地免隔離入境條件之一是已接種三劑認可疫苗，究竟本港目前有多少人合資格可望免隔離遊日？



日本傳媒引述消息指，當地計劃最快於5月開放旅客打齊三針可隨旅遊團入境，詳情尚待敲定。本港現時有超過338萬人打齊三劑疫苗，佔本港11歲以上人口一半。

無論是當地傳媒報道的旅行團還是官方提出計劃開關，截至5月13日官方仍未公布旅客免隔離的接種疫苗要求。目前日本規定訪客若來自非指定疫區並打齊三劑指定疫苗，抵達當地於機場接受檢測便可免隔離入境，否則需隔離最多7日。現時日本認可疫苗包括復必泰但不包括科興。

假設日本開關後維持現有免隔離疫苗接種要求，到底本港有多少人合資格？

現時本港有約229萬人已接種第三劑復必泰疫苗，約佔11歲以上人口的32%，當中12至39歲第三劑接種復必泰比例較高。不過，由於部份人或選擇溝針，故實際人數將少於此數。

不過，現時當地仍未開放觀光旅客入境，而上述措施暫時只適用於當地人、學生或商務等簽證，最終觀光旅客入境要求則尚待公布。此外，目前港人出境回港仍須接受檢疫，於檢疫酒店隔離7日。