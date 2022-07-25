私樓家庭負擔有幾重？平均月供$13500創新高　5年勁升近3成！

香港樓價冠絕全球，巿民成功「上車」後亦要供樓多年。統計處2021年人口普查結果顯示，在需要供樓的私樓家庭住戶中，每月按揭供款及借貸還款中位數達13,500元，較5年前勁升近3成，而同時期私樓的尚餘供款期則由17升至20年，供款中位數與尚餘供款期均創2001年以來新高。18區中依然是灣仔和中西區的款額最高，但實際佔收入比率則屬深水埗、油尖旺和九龍城區最高，每月超過22.5%收入用作供樓。



根據2021年人口普查，全港居於有按揭及貸款自置私樓的家庭住戶中，包括一按、二按、房屋貸款等，供款及還款款額中位數達13,500元，較2016年升28.5%，尚餘供款期由17升至20年。而款額佔收入比率則由19%升至21.1%，輕微上升2.1個百分點。

按18區比較，入息中位數最高的灣仔和中西區的每月按揭及貸款金額同樣最高，分別達1.8萬和2萬元，其次是九龍城區、東區和南區。最低則是黃大仙、北區和屯門區，介乎8,500至9,570元。

若與住戶收入比較，雖然灣仔和中西區的款額中位數為全港最高，但只佔住戶收入21.4%和21.3%，比率與荃灣和大埔相若，較深水埗、油尖旺和九龍城低。收入中位數相較低的深水埗區，按揭及借貸佔住戶收入達23.6%，比率為全港最高。

18區之中，大部分按揭及借貸金額和佔收入比率成正比，只有東區和南區的按揭及借貸金額較全港中位數高，但佔收入比率反較全港中位數低。