iPhone 14｜蘋果賣iPhone收入多過港府一倍！去年因這原因賺到癲

先看iPhone銷售收入 vs 港府財政收入⬇️⬇️⬇️

蘋果公司將於本港時間周四（9月8日）凌晨舉行新品發布會，預料將公布iPhone 14，外界盛傳新iPhone將放棄「瀏海」屏幕，改用「感嘆號」設計。事實上，iPhone每年為蘋果公司帶來上千億美元收入，比港府一年財政收入還要多！而2021年iPhone 13更為蘋果創下單季收入最高紀錄，即看原因是什麼。



iPhone自2007年面世起，至今出貨逾22億部，若全數售出，平均而言相當於全球約每3個人便有1人擁有iPhone。iPhone每年出貨約2億部，2015年更高達2.3億部，到2021年再達到2.4億部，創單年新高。

究竟蘋果透過賣iPhone進賬多少？2021財政年度，iPhone全球銷售收入達1919.7億美元，約等於1.5萬億港元，比港府一年財政收入（註：2021/22年度港府財政收入約6827億港元）多一倍有多！（可參考文首圖表）

很多時候，iPhone收入比蘋果旗下其他產品及服務收入總和還要多，例如在2021財年，蘋果全球總收入逾3000億美元，當中逾半、約1628.5億美元收入來自iPhone。而iPhone面世起，蘋果年收入、純利均增逾10倍！

Apple各年純利⬇️️⬇️️⬇️️

蘋果公司去年（2021財年）淨利潤高達947億美元，按年勁升65%，主要來自期內新推出的M1晶片MacBook、iMac，以及iPhone 13系列等的銷售。

每年秋季都是「果粉」的重要時刻，新iPhone多在此時推出，該季收入更反映市場即時感覺。比較各年第四季，2017、2020、2021年，蘋果分別推出iPhone 8和X系列、iPhone 12，以及iPhone 13，當季收入明顯較高（註：蘋果財季分別為月曆年2018、2021、2022年第一季）。

受惠於2020年起推出的5G系列（包括iPhone 12、iPhone 13系列）帶動iPhone單價向上，蘋果公司2022財年首季更賺取創紀錄、高達716億美元的季度iPhone收入。