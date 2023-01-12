食環街市空置率達13%　元朗區吉舖最多　未來再「殺」六個街市

新一份立法會《數據透視》顯示，本港公眾街市攤檔空置率高達13%，當中元朗區空置率超過三成，油尖旺及深水埗空置率亦接近兩成。因應部份街市出租率持續下降，食環署將關閉其中六間街市，而為滿足新發展區居民購物需求，署方亦正規劃六個新街市項目。



文件指，截至2022年中，食環署在全港營運96個公眾街市，共設13,453個攤檔。不過，公眾街市出租率持續下降，由亦2017年91%降至去年的87%，估算「吉舖」超過1,700間。比較各區公眾街市空置率，元朗區達33%全港最高，估算「吉舖」有近380間，而油尖旺及深水埗空置率亦接近兩成。

全港而言，出租率達九成以上的街市比例，由2016年的79%降至2022年年中的56%。由2017年至去年年中期間，食環署共關閉六個有大量攤檔長期空置的公眾街市，另外計劃在未來關閉多六個使用率低下的街市。

文件表示，環境欠佳或許是導致部份公眾街市出租率偏低的原因之一，例如現時逾六成公眾街市未有安裝空調系統。政府近年正致力改善公眾街市的營運環境，於2018年預留20億港元推行為期10年的街市現代化計劃，包括正全面翻新香港仔街市，另外已建議全面翻新或重建牛頭角街市、九龍城街市、荔灣街市及楊屋道街市。

為滿足新發展區居民購物需求，近年亦有多個新街市啟用，包括於2020年底開幕的天水圍食環署天幕街市，將於2023年首季啟用的東涌東日街市等。另外政府亦正計劃於東涌、將軍澳、古洞北等地區發展新街市項目。