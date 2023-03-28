港人最強推薦清單！投選名單過3關　爭贏1000張$150特別版八達通

【香港旅遊／Hello Hong Kong／港人最強推薦清單】疫後全球旅遊業復常，國外親朋友來到香港，你會推介甚麼美食或景點呢？篤魚旦、食點心、去行山、入廟拜神，這些那些都是港人的最地道生活，集思廣益自然有更多選項。旅遊發展局正舉行「Hello Hong Kong．我想推介–香港我至愛體驗」投選活動，邀請全港市民嚴選心中最愛香港獨特美食、大自然美景及鬧市風貌等旅遊體驗，炮製「港人最強推薦清單」，推介設有3關，每關都列出18個港人心水選項，只要挑選個人推介過3關，就有機會贏取「Hello Hong Kong主題八達通卡」，內附150港元儲值額，另加活動主題八達通卡套，名額多達1,000個！



「Hello Hong Kong‧我想推介–香港我至愛體驗」投選活動：請按此參加

旅發局舉行「Hello Hong Kong ‧ 我想推介 – 香港我至愛體驗」投選活動，參加者有機會獲得「Hello Hong Kong主題八達通卡」，內附150港元儲值額，以及活動主題八達通卡套（圖），名額1,000個。（旅發局提供圖片）

「Hello Hong Kong．我想推介–香港我至愛體驗」投選活動即日起至3月31日舉行，12歲或以上市民可到活動網站（https://hkbest.discoverhongkong.com/），於「滋味享受」、「自然美景」及「鬧市一隅」三個組別，各投選5個你認為最值得推介美食、郊遊地點及鬧市風貌，亦可於網站上的「更多心水推介」組別，以相片及文字分享其他旅遊體驗心頭好。

第一關：香港「滋味享受」（從18個選項中選出5個）▼▼▼

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第二關：香港自然美景（從18個選項中推介5個）▼▼▼

香港人引以為傲的自然美景，像施了魔法令人瞬間遠離煩囂，獨特的風景線你去過幾多？



按圖看香港自然美景18個選項▼▼▼

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第三關：香港鬧市一隅（從18個選項中推介5個）▼▼▼

「香港鬧市一隅」自有獨特風景，從特色祠廟到星光大道，從藝術壁畫到文青集中地，構成香港獨有特色！「隱世」之選你知多少？



按圖看香港鬧市一隅18個選項▼▼▼

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「Hello Hong Kong‧我想推介–香港我至愛體驗」投選活動：請按此參加

旅發局會向投選中符合最多「最強推薦清單」選項的 1,000 名合資格參加者，送上「Hello Hong Kong 主題八達通卡」，內有150港元儲值額，以及活動主題八達通卡套。

「Hello Hong Kong‧我想推介–香港我至愛體驗」投選活動簡單3步參加方法：

【第 1 步】進入活動網頁，點選「立即參加」。（旅發局提供圖片）

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而投選活動結束後，旅發局會公布3個組別共 15個最高票數選項，成為「最強推薦清單」，向旅客推介香港必食、必玩之處，計劃最地道香港遊。自問是「香港通」的你，萬勿錯過！

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同場加映：香港小知識大挑戰▼▼▼

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