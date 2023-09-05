政府高級別應對颱風蘇拉　網民派嬲遠少於山竹時　最Like這措施！

超強颱風蘇拉吹襲本港，港府動員20多個部門高級別應對，更提前宣布全港停課，並舉行聯合記者會宣布多項應變措施，包括提出倘遇極端情況或建議停工等；所幸蘇拉破壞力遠遜山竹，「落波」翌日亦非工作天，未造成山竹後全城打工仔「趕返工」狼狽場面。

網民如何看這次應變工作？社交媒體數據顯示，蘇拉期間網民「派嬲」比例遠較山竹低，上班安排亦非討論集點。在不同措施中，有關颱風善後工作好評比例最高；而風暴潮未有如預期般嚴重，卻竟引起爭議？以下即看蘇拉網絡焦點！



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在眾多有關颱風蘇拉討論中，颱風走向預報自然最受關注，因此討論熱度遠較其他主題高。而天文台曾預測，蘇拉引致的風暴潮或會令吐露港等地區水位上升，更有可能打破歷史紀錄，亦引起網絡廣泛討論，熱度僅次於風暴預測。至於關注度第3名就是公共交通停駛或恢復運作等實用資訊。

▼9月2日 沙田城門河早上仍現潮水水浸▼



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今次政府高級別應對颱風威脅，更舉行聯合記者會講解應變措施。比較10個有份出席記者會的政府部門（包括政策局及辦公室），網絡關注度較高的除了天文台，亦有提供主力地區協調及善後工作的民政事務總署、統籌整體應變部署的政務司司長辦公室等。

不同颱風應變措施中，善後工作較能吸引好評，相關帖文中逾八成屬正面或中性內容。颱風影響方面，風暴潮相關討論中有逾七成內容經AI文本分析分類為負面，當中主要涉及風暴潮預測準確度爭論。

事緣天文台前台長岑智明與網民討論颱風影響時分析，蘇拉接近本港時中心眼壁結構明顯被破壞，風暴潮沒有原先估計的大，水位破紀錄預報因而沒有兌現，形容「香港又避過一劫」，但認為天文台有需要做更多研究提升風暴潮預測準確度。這番言論尤其是最後一句經報道後引起熱議，有部份網民不滿地指「難道水位破記錄兌現係好事」、「預報最差情況畀市民準備唔得嘅」。但亦有人認為出岑智明言論只是對預測方法的科學分析及建議，不必過分解讀。

山竹襲港5年後天文台再次發出10號風球，今次網絡未有出現像山竹期間的廣泛負面情緒。比較兩次颱風襲港當周的Facebook互動數據（包括讚好及心情符號），山竹期間「嬲嬲」所佔比例高達8.3%，「慘慘」比例更高達9.1%。相比之下，蘇拉相關貼文的「嬲嬲」比例只佔0.8%，而「慘慘」佔約4%，遠少於山竹時期。但值得留意的是，由於比較橫跨5年時間，網民使用社交媒體的習慣在此期間有一定轉變，因此數據僅供參考。

除特別注明外，文中數據分析均涵蓋2023年8月29日至9月4日，與颱風蘇拉相關，來自Facebook、Instagram及討論區，共14,095則主帖及222,592則回帖。

