統計處：三成就業港人自認英語能力不足　因工作進修普通話比例升

本港教育從小培養學生「兩文三語」，統計處最新一份《香港統計月刊》公布2021年市民語言使用情況，6至14歲兒童在家中說廣東話比例為所有年齡組別中最低，說英語比例為最高。就業人士方面，約29%和24%表示，英語和普通話能力不足應付日常生活，其中，最需要進修普通話的比例較2018年上升，英語則相應下跌。



根據2021年人口普查數據，全港544萬名6至65歲市民中，約92%在家中最常使用廣東話，英語和普通話各佔2%。按年齡組別比較，6-14歲兒童在家中最常說廣東話的比例最低，少於90%，英語及普通話分別佔4%和3%。

而最常使用普通話的組別則是15至24歲，連計其他中國方言總達6%，較全港平均的4%高。

根據2021年人口普查數據，6至24歲人士在家中常用普通話比例為所有年齡組別最高。（資料圖片）

被問及「兩文三語」能力，約14%學生表示普通話不足應付日常生活，其次約11%表示英語口語不足夠應付日常生活。參考2018年統計，當時認為自己普通話及英語能力較遜色或不懂的比例分別為21%和14%。

至於廣東話，2018年有約3.8%學生認為能力較遜色或不懂，2021年則有4.2%認為不足夠應付日常生活。

對從事經濟活動的人士來講，最多人表示英語口語能力不足夠應付日常生活，達29%。其次是英文書寫及普通話能力，分別為28%和24%。

整體而言，全港約21%人士因工作需要而認為自己需學習或進修主要語言，比例較2018稍低約5個百分點。其中，認為最需要學習普通話的比例佔26%，較上次調查升約9個百分點，英語和廣東話則分別佔71%和3%。