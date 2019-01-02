【策掂】UA03_探討如何借助中醫專業紓緩公共醫療體系的壓力

「為正策士」今年繼續舉辦第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》政策及遊說比賽，《策掂》有別於傳統政策比賽，致勝關鍵是政策遊說（lobbying）。參賽同學要以自己倡議的政策建議，親自做電話民調，再面對面遊說「拆掂」不同立場不同光譜不同崗位的左中右真實持份者。 為增強參與者與市民的互動，今年「為正策士」更夥拍香港01，特設「香港01會員最喜愛政策大獎」，讓參賽者可以將政策倡議，放上香港01專頁直接面向所有持份者和市民，合資格的政策與隊伍可以接受公眾投票，得票率將佔第3屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽當日評分的 20%。 以下是大專組別 UA03的政策倡議短片摘要：

探討如何借助中醫專業紓緩公共醫療體系的壓力（視覺中國）

於過去二十年間，中醫已發展成熟，累積大量臨床經驗，更有充裕的人力資源。在政府緊絀資助下，三方合作的教研中心每年應付120萬的求診人次，反映已有足夠社區基層醫療經驗。政府應加強中醫在醫療系統尤其是基層醫療的角色，針對未來老年化人口，發揮其對常見、多發、慢性病的明顯優勢，並達分流和疏導作用。中醫更可發揮「治未病」優勢，透過保健養生提升市民抵抗力，長遠紓緩醫療負擔。



我們建議政府善用中醫專業以解決目前醫療困局：



(1) 加強政府在地區中醫教研中心的角色，取消現時將中醫服務外判的三方合作制度，由政府的中醫藥處或長遠成立中醫藥管理局管理，增加十八區中醫教研中心的常規撥款至其開支之九成，紓緩醫、教、研的沉重壓力。同時統一管理現時中醫人力架構，以幫助更多基層市民及提升診症、教學及研究質素；



(2) 建立公私營中醫合作系統，建立認可私營中醫名單，資助私營中醫以較低診金治療由公營醫療系統，包括診所和醫院轉介的病人，善用私營市場之人力資源以分擔公營醫療系統的壓力；



(3) 未來之中醫院應由政府親自營運，並全面資助其營運總支出，以避免重蹈教研中心犧牲醫教研的覆轍，更應以傳統中醫思維主導的前提下管理中醫院，並於國際間起示範及牽頭作用；



(4) 長遠應成立中醫藥管理局，即一個統籌公營中醫及其實際運作的行政機構，由中醫專業人才統整發揮中醫的最大優勢，讓中醫成為可持續發展的輔助及替代醫療產業，使公共資源用得其所，長遠紓緩醫療困局。

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）