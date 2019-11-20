【我區我主場】區議會選舉成為人質｜曾志豪

究竟今年，還有沒有，區議會選舉？

無人想過這個問題到區議會快選的日子，仍然在問。

我覺得這屆政府已經是無可救藥，居然把公民基本權利拿來做人質。

為何這樣說？

林鄭在選前記者會，是這樣回答能否舉行區選。「政府一直希望在公平、公正、安全和有序地舉行區選，但指出主導權不在政府，政府只能呼籲所有「暴徒」、「無用暴力人士」停止所有暴力、威嚇行為，若選民不能在安全環境投票，兩萬名票站人員不能到票站工作、校工不能準時回到作為票站的學校開門，選舉難以公平、公正地舉行。」

聶德權表示，若果選舉有任何差池，是暴力示威者的責任。（資料圖片／張浩維攝）

這真是一個典型推卸責任的政府表現，問問政府，有無用相同標準，去保護如常上學的學生們？有無問如果學生不能在安全環境下上學、不受堵路、警察威脅搜身、二噁英催淚煙的危害下活動，便停學停課呢？

政府到今天的態度仍然是，我說危險便停，你說危險我就偏偏不停，不能中了圈套。所以港鐵10點停便停，9點停又停，年宵無乾貨便無乾貨，但學校不能不上學，成份不明傷害不未明的國產催淚煙也不能不用。

（資料圖片／高仲明攝）

現在來到區議會選舉。如果政府真的有決心要舉行區選，是否應該排除萬難增加警力，就像政府保護高鐵站、各警署、政府總部一樣，而不是把責任交到「暴徒」手上。這個城市是誰話事呢？

我最反感便是政府把區議會選舉當作談判籌碼，如果你想履行公民權利有票可投，便要聽政府話不作抗爭；但以選票說不本身就是一種抗爭的形式，再加上社會抗爭是互動關係，如果政府不作惡，抗爭也不會各區開花。

選管會主席馮驊視察模擬票站。（資料圖片／高仲明攝）

如果政府真的有心舉行區選，是否應該約束警方，取消圍困理大，解決這場人道災難，令各區怨氣壓力紓減？ 一隻手掌拍不響，沒有警暴，也就不會有民眾的抗暴。聰明的政府，應該以區選作為一個解決問題的契機，政治問題政治解決，讓街上民眾覺得議會抗爭也是一條出路，便可以減少堵路。現在政府反過來，高壓鎮暴，用取消區選作威脅，完全是把選民做人質。

下次，被挾持的人質，會否是立法會選舉？

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