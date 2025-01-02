七旬跑手郭永勝跑足大半輩子 悟出人生哲理：接受一切高低起伏

本地跑壇高手如雲，若講起年長一輩的跑手，郭永勝絕對榜上有名。自從五十多年前在大學初嘗長跑奪獎的滋味後，他便與長跑結下不解之緣。多年來，郭伯專注於10公里賽事，而因疫情關係，他開始越跑越長，更成為半馬選手，連續兩年出戰「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松」。跑足大半世人，既贏過亦輸過，登過高峰又跌過低谷，這位七旬跑手從跑步之中悟出人生哲理：「跑步就如人生一樣，要學識接受一切高低起伏。」



攝影：黃寶瑩



運動健將選擇跑步全因夠自由

郭永勝自小已開始接觸運動，事關他在長洲成長，游水無疑是必學的技能之一。到長大成人後，他在大學選修體育，更是每樣運動都要接觸，但最終這位運動好手選擇了跑步作為發展方向，他解釋道：「我喜歡的球類運動通常都要有『波友』才能成事，又有時間限制，但跑步不同，幾時都可以跑，自己跑或者與跑友一齊跑亦得，自由很多！」他笑言，自從1973年第一次參加大專越野跑比賽奪得銅牌後，更堅定自己要鍛鍊於長跑的心。

郭伯喜歡跑步全因夠自由，幾時都可以跑，自己跑或者與跑友一齊跑亦得。

跑了大半世人，郭伯形容自己對跑步的熱愛已到達「上癮」的地步：「當你日日都跑步，自自然然就會愛上它，甚至是上癮！」他透露自己一星期跑足五、六日，盡量都不會間斷，「唯獨當我感到身體疲勞時，可能是平時五點起身，而我卻睡到六點，就知道自己要休息。」早幾年接受其他傳媒訪問時，郭伯曾被稱為「長勝將軍」，足以印證其跑步實力之好。被問及其中的秘笈時，他則如是說：「跑步要認真，不只比賽要認真，訓練亦要。我自己平時是將訓練當作成比賽的心態去跑，只有這樣才能進步。」

老將越跑越有 第二屆中銀港珠澳半馬劍指100分鐘

大概十年前，郭伯曾患上癌症，而擊敗病魔後，他未有因為身體衰弱而放棄跑道，不但重新操練恢復身體機能和重拾狀態，幾年前更因為疫情的關係而越跑越長，從10里跑到半馬。「我覺得現在跑10公里『唔夠喉』，跑半馬才暢快！而且10公里要速度有一定要求，當我逐漸年長時，未必跟得上。相反，半馬不需要跑很快，只要跟好配速便可，更適合我這些年紀的跑者。」

至於近年田總擴闊長跑賽事年齡組別，先進組由兩組大增至八組，對此郭伯就坦言樂見：「當然是好事，如果要我繼續與先進組年齡45+的跑手去比賽，很明顯是很難競爭。現時分開不同組別，其實不只我，而是每一個年齡層的跑手都能受惠！」

第一屆中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松，郭伯是參賽者之一，對於這條被稱為最難跑的路線，他笑言：「難就難在比賽地點遠，以及終點與選手物品寄存處有一定距離。」今年他即將出戰第二屆賽事，就為自己定下目標：「第一屆我的成績是1小時42分鐘，今次我想跑1小時40分鐘內。始終我的半馬資歷很淺，由疫情開始訓練至今，大概只跑了10個半馬比賽左右，所以盡量將目標定在100分鐘左右。」

第一屆中銀港珠澳半馬，郭伯跑出1小時42分鐘的成績，今次繼續出戰第二屆，他希望能跑進1小時40分鐘的「100分」大關。

作為跑步界的大前輩，郭伯對後輩們的寄語可用四字總結，先是上文提到的「認真」，以及「接受」:「其實跑步和人生一樣，高高低低，不斷循環。我試過訓練時將狀態調整得好好，然後不小心受傷，打亂了整個比賽計劃。這些事情是必須要接受，就像人生的不如意事一樣。」

（資料及相片由客戶提供）