【清邁香港村．1】港人買地建村、死黨做鄰居：拒絕炒家污染清邁

約3年多前，香港人Carlo來清邁旅遊，結果與六位愛闖蕩的單車友合力在這裏建一條「香港村」，作為將來退休的樂土。泥黃色的土地剛被鋪平，工程還未正式動工，我們站在「香港村」的地盤上，欣賞「村」後一片稻田。風吹來，禾稻向我們彎腰，我們未曾看見如斯廣闊的地，原來眼看一小方塊的地，就已經是4000平方米。Carlo：「前面塊地係我細佬，隔籬係我的。」在這裏，想像力也變得廣闊，「𠵱個地方有好多空間畀到我發夢。」Carlo說。他再用手指在空氣中比劃，那幾間是中學死黨的地，附近可能會有人開cafe，或一個馬場。而所謂的夢，其實就是昔日前舖後居的生活面貌，以及鄰里關係。「我不是發展商，希望是一個合作社的形式，一起建構生活圈。」 攝影：吳鍾坤

40歲的Carlo說，從大銀行退下來，一個人四處遊歷，到過西藏、日本等，最後選了清邁當「後花園」。

香港是家 清邁是後花園

「我最初只想尋回生活的空間，沒有想過要建一條村。」Carlo說。40歲，從大銀行退下來，一個人四處遊歷，到過西藏、日本，後來到了清邁，喜歡這個地方。他笑言：「我返去同老婆講，會再去清邁一趟，要買啲嘢。」然後，就買了一間屋。「我不是要移民清邁，你知道嗎？」

「我也常跟朋友說，不要移民，不要和香港割席。香港是我們的家，清邁是我們的後花園。」他強調。「家人都很喜歡清邁，有計劃將來在清邁退休，但可能一年只會有七個月時間喺𠵱度。」他只是作先頭部隊，先到清邁打聽打聽。

30萬有4000呎地

一群單車好友都羨慕他在清邁肆意而活，就想到倒不如研究一下能否在清邁建一條「村」。於是，Carlo去跑政府各部門，去找律師研究外地人買地建屋的可能性。在泰國，大部份土地都歸國民擁有，本地人可擁有土地永久產權（freehold），而外地人也可以「買地」，但不能永久擁有，只能享有有期限的土地使用權，最長的期限是90年；而使用權也包括拆卸、重建、出租、轉售、繼承和使用。「即係𠵱塊地可以畀我三代人喺度退休，好正。」於是，他在清邁住所附近購置一片建屋面積約63000呎的土地，分成12戶，每戶土地約4300呎，一塊土地售價約35萬港元。「我哋諗，六個股東，每人介紹一個人都12個住戶。大不了咪一人兩塊地，都係一萬呎啫，哈哈。」這樣，就成了第一期的計劃。後來，中學死黨嚷着又要加入，又在附近購置另一塊地，成為第二期計劃。

Carlo說：「每一個買家都擁有自己的土地，我們只是簽一個簡單的合同，提供平台讓人們實現自己的夢想，與一群香港人一起建立生活圈。」若客人要求，亦可替其建屋。

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泰國政府：每三年只能增加八戶人口

外國人在泰國買樓規條繁複，建村的第一步是研究土地。「你問當地人，當地人實話得， 乜都得，其實唔係。」要發展土地，須符合泰國政府不少規定。如泰國有九成的土地被歸類為green zone：「有好少部份green zone可轉換成住宅。因此，首先要改變土地用途。」在green zone上只能發展低密度住宅，而且每三年只能發展八塊土地，「即係每三年只可以有八戶人，所以要『hea』做住，等你唔會影響社區，𠵱個概念非常之好。」反觀香港，面對土地問題，政府和發展商為應市不斷加快發展步伐。以西貢區為例，同樣是低密度住宅地區，但幾年間至少1400伙單位落成，原本交通擠塞問題未解決，又建屋增加區內壓力。

買到地了，還要把稻田鋪平、引入水電、建設馬路和街燈。「政府規定每一間屋要有5米闊的馬路連接每一戶人家。香港高級住宅區，路不能通往屋苑內。而泰國的屋與屋之間，至少要有4米闊距離。」

「我係一個比較鍾意發夢的人，𠵱個地方有好多空間畀到我發夢。點解我諗到𠵱啲嘢？其實香港人本身就慣咗轉動腦筋，你喺𠵱度，有空間，你就諗到。」

我不是發展商：提供平台發夢

記者問：「那你即是發展商嗎？」Carlo搖頭說不。「每一個買家都擁有自己的土地，我們只是簽一個簡單的合同，提供平台讓人們實現自己的夢想，與一群香港人一起建立生活圈。」他笑言自己主修電腦，擅長提供「open platform」，將香港村比喻成手機系統Android——一個免費平台讓人自由創作。生活圈是什麼？對於地產發展商而言，所謂的生活圈，不過是在展銷廳內公式化的超級市場，還有學校、商場、醫院、公共交通等社區配套，然後地鐵站與屋苑最好僅10分鐘步程等等。

但在這一片淨土上，沒有這回事，你不能買一個生活圈回來，各人在自己的土地上從零開始。「我係一個比較鍾意發夢的人，𠵱個地方有好多空間畀到我發夢。點解我諗到𠵱啲嘢？其實香港人本身就慣咗轉動腦筋，你喺𠵱度，有空間，你就諗到。」因此，站在稻田上，風吹來，人能清醒幾分，就會看得遠，想得闊，夢隨稻香而來，看着一片稻田像拿着空白的畫板，這邊「畫」一間咖啡店，又在那處計劃些什麼。

買到地了，還要把稻田鋪平、引入水電、建設馬路和街燈。「政府規定每一間屋要有5米闊的馬路連接每一戶人家。香港高級住宅區，路不能通往屋苑內。而泰國的屋與屋之間，至少要有4米闊距離。」

第一期預計2019年尾完工

Carlo說有一個很喜歡動物的朋友，也是一位馬主。但香港養馬，總不能把馬放在自己家的花園裏。因此，朋友看見農田就興奮極了，說要租用屋後的米田變成小型動物園，養牛、羊、馬；也可成為動物酒店，朋友外遊，家中寵物也能寄放他的家中。「我們是合作社的形式，大家互相幫忙和協調，就是一個社區。」第一期計劃將於2019年12月完工，「我非常期待。」Carlo說。

要發展土地，須符合泰國政府不少規定。如泰國有九成的土地被歸類為green zone：「有好少部份green zone可轉換成住宅。因此，首先要改變土地用途。」

謝絕炒家 盼港人別破壞清邁生態

簡言之，就是前舖後居，要回復香港消失的樂園，「我哋唔係要做大生意，𠵱度好少人會做大生意。𠵱度可以發展到你嘅興趣，揾少啲，可能只得香港1/3 人工，但畀返你尊嚴、生活品味。」，「當然，不能在這裏起一個賭場啦！」

現時「香港村」兩期計劃，有6成是朋友，其餘的都是有意在清邁退休的客人。他說，近數月有香港地產經紀向他推銷以80萬辦展銷會，他不屑一顧，「我唔會做𠵱啲嘢囉，第時係我哋嘅鄰居，我哋自己嘅社區。」；亦有炒樓客擘頭便問：「回報率有幾多？」他回答：「倒不如你先過來清邁，看看是否喜歡清邁的生活？」炒樓客回答：「我投資嘅，點解我要鍾意𠵱度。」Carlo再三強調謝絕炒樓客人：「唔係㗎，買咗樓，可能賣唔返出去，二手樓成交率低過10%，6-7%左右。你預咗𠵱個係你嘅dream house，可以一家人享受生活。」有地產經紀朋友跟Carlo分享泰國樓市也愈來愈多內地炒家，單是尼曼路區內七成舖有內地股東，「其實我們也害怕香港人 / 內地人將炒樓的市儈文化帶入清邁，改變這裏的生態。」