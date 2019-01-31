【星光大道】全港首個變形美食亭進駐　港產設計師：此地屬於市民

尖沙咀星光大道今早重開。其中一個打卡位是本港首個「變形」美食亭，更是全港首個機動式公共建築物。負責設計的LAAB建築總監葉晉亨是土生土長香港仔。他說，設計結合科技跟港人集體回憶——港式排檔，認為星光大道是屬於整個城市享用的公共空間，希望能創造一個公共空間予所有人，「唔淨只係遊客，係香港所有市民」。 攝影：高仲明

「海邊檔」是全港首個應用機械設計的公共建築物。每日會因應店東開關兩次，背後則為星光大道「心臟」機電房。（高仲明攝）

參考港式排檔 智能排檔朝桁晚拆

變形美食亭置於星光大道入口，取名「海邊檔」。每日海邊檔上方的機械臂會因應店東開店與關門，緩緩上升「開檔」，每次需時約兩分鐘。

建築師葉晉亨說，海邊檔設計參考港式小販排檔「朝桁晚拆」特色。除開關外，藏於原木背後的49條機械臂更會模擬海浪動態韻律，緩緩擺動，形容擺動「就好似一套動作片」。葉晉亨指，海邊檔是全港首個應用機械設計的公共建築物（robotic architecture）。

葉晉亨早前向傳媒解釋團隊意念時指，「好嘅建築同設計都係由限制裡出來」。（高仲明攝）

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香港首個變形公共建築物：星光大道「心臟」X美食亭

海邊檔另有一重功能，就是把美食亭與機電房二合一。葉晉亨形容機電房為星光大道心臟，包括金像女神雕塑下的流水裝置亦依仗泵房。面對絕佳的維港景致，本地年輕團體希望嘗試一個更新的意念：把美食亭與機電房變成一個「郁得」的公共建築物。

金像女神雕塑下的流水裝置亦依仗泵房。（高仲明攝）

「要信任香港有班好建築師」

只要創新從來不易，變形本身就是挑戰舊有框架。葉晉亨指，「好嘅建築同設計都係由限制裡出來」。從構思到落成，團隊一邊考慮美感與實用性，一邊從零發展一套穩定安全的機動系統，同時滿足香港法例要求，如度限制、機電要求等。

耗時三年，LAAB團隊全靠來自不同背景的30多名成員，一步一步走過多個政府部門大門實現設計理念，只為在香港建築史上立一部「變形記」。

左起：Jesse、阿亨、CK為LAAB設計團隊成員。連同「茅室」項目，他們笑言幾近投入全公司的資源，同時感謝新世界團隊支持他們的創作。（高仲明攝）

「我覺得做香港建築，其實要信任香港有班好的建築師，只係睇下有冇機會實踐設計。」葉晉亨說。他形容團隊的創作實驗性強，自己亦不時思考香港公共空間會否真的較大世界各地落後。「只要畀到機會，其實我哋都會做到呢啲嘢出嚟」。

葉晉亨（左一）指，過往經常會在參考書看到James Corner（右二）的設計，他個人也很喜歡Corner對細節、顏色和處理物料的手法。（高仲明攝）

「LAAB實現室」於2013年成立，成員包括建築師、藝術家、設計師、工程師、創客及社會學者。過往LAAB亦曾多次實驗性項目，以設計回應社會及生活場景。例如，曾與新界東北志記鎅木廠合作，把灣仔碼頭40年歷史的防撞木，再生成污泥焚化設施T‧PARK「源．區」內的餐廳桌椅；其後，又曾設計香港人成立、駐美國著名社交媒體9GAG的香港辦公室。早前，LAAB亦曾參與康文署與日本越後妻有大地藝術祭海外設計項目「越後妻有大地藝術祭2018－香港部屋」。

「我覺得做香港建築，其實要信任香港有班好的建築師，只係睇下有冇機會實踐設計」，葉晉亨說。（高仲明攝）

星光大道接連梳士巴利公園，LAAB早前亦曾參與活化項目，負責設計公園公廁「茅室」。「茅室」以把梳士巴利道的老照片變成公廁馬賽克牆身，設計其後獲得「日本優良設計獎」與「美國建築師協會國際區設計獎」等多個國際獎項。葉解釋，連同「茅室」、「海邊檔」，整個公共空間系列都與大自然有關。原來系列另有一個隱藏設計，港鐵尖東站出口的「樹景」裝置，以高低錯落六角型「樹木」設計呼應昔日公園樹影婆娑的過去。

私人發展商新世界早前出資修復梳士巴利公園，當時同樣請來國際園境建築大師James Corner負責項目。在其總規劃下，LAAB則負責做自己的「茅室」項目（圖右為茅室外觀）。（高仲明攝）

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油麻地街坊活化地標 不視星光大道為旅遊景點

身為本地初創建築設計團隊，首次處理本地大型景點。葉晉亨卻指：「其實我唔覺得星光大道係一個旅遊景點」。他從小家住油麻地、尖沙咀一帶，「由細到大我同屋企人都鍾意行呢度」，今天在他手上開花的項目，靈感源自他的成長回憶，讓香港特色注入每一個社區中。