【重開星光大道】真正公共空間　建築師望擴展香港海濱想像

改造四年的尖沙嘴星光大道明日（31日）開放予公眾。有別過去設計刻板、休憩設施不足，被外媒被評為「全球12大旅遊陷阱」之一，變身後的星光大道，加入波浪型欄杆、大量結合園藝設計的座位，其中，原有置於地上的明星掌印，更升高至欄杆，方便輪椅人士「打卡」。負責操刀新設計的海外景觀建築大師James Corner表示，維海與香港城市輪廓已十分迷人，因而望以簡約設計，給維港空間呼吸，展露它的自然美。 攝影：高仲明

美國建築事務所James Corner Field Operations行政總裁James Corner為國際著名的園境建築師。

原星光大道物料退化 外觀過時

將星光大道改頭換臉的工程，由美國建築事務所James Corner Field Operations負責。其行政總裁James Corner昨日到港介紹時，指出整個改善工程都是圍繞環境，關於海濱、香港城市輪廓，由於維港景緻本身已很迷人，團隊其實不必做太多，只需注重細節與突顯星光大道(Give it space to breath and give it place to sing. )。

從梳士巴利公園可眺望星光大道及維港景色。

設多款臨海特等席 坐觀維港與掌印

作為香港主要景點，每年上百萬遊客到訪，星光大道過往卻被評為欠缺吸引力。James Corner亦觀察到昔日星光大道外觀過時，物料退化，並缺乏足夠座位、遮蔭等問題。因此，他在今次工程的細節上，亦有針對性設計，例如四個扇形鏤空式綠化涼亭，增設遮蔭空間。不過涼亭「仍在成長中」，綠色植物將慢慢生長至包裹涼亭，隨季節開花，變成具生命力的遮陰涼亭，供遊人休息之用。

綠色植物將慢慢生長至包裹涼亭，再隨季節開花變成綠化涼亭。

+ 6 + 5 + 4

過往Corner曾負責多個城市改造項目，當中以紐約曼哈頓The High Line最為有名，廢棄鐵路改做成空中公園。不過，Corner於今次香港星光大道設計其中一個重要，便是以最簡約設計，保留最多活動空間，並營造平易近人氣氛。他指，他們在星光大道欄杆，改為高低起伏、模仿海浪的波浪形設計，讓遊人能把手肘放上欄杆看海。

星光大道欄杆改為高低起伏、模仿海浪的波浪形設計；而兩層式座位設計，讓遊客在不同水平看維港。

同時，海濱加設兩層式座椅，讓遊人能以不同角度看海。這設計一方面可配合早前另一項目梳士巴利公園，讓尖東變成一個更可達、更歡迎、更親近海濱的公共空間，另一方面亦讓香港海濱空間擺脫不友善規劃的形象。

星光大道其中一個吸引地方便是各大明星留下的掌印，考慮到輪椅人士的需要，Corner更將掌印由地下，移到較高位置的欄杆上，令輪椅人士及長者在拍照留念時，不用為遷就鏡頭時，再俯身彎腰。

星光大道掌印由地下，移到較高位置的欄杆上，令輪椅人士及長者在拍照留念時，不用再俯身彎腰。

他認為，很多城市正在經歷同樣的復興（renaissance）與轉型，把海濱從負面、污染、危險地方變成人們喜歡的地方，並以美國曼克頓為例。

「30、40年前美國曼克頓只有工業，後來工業式微後，海濱仍被大眾視為骯髒與罪案來源地。後期當地人改造公間後，東西兩邊海濱變成公園、單車徑、花園、藝術空間，每日有上萬人使用相關地方。」在Corner眼中，空間復興是各地發展的大趨勢。

James Corner：「我認為隨著時間，香港將在海濱及公共空間連續性方面會做得更好。」

對於香港，他以西九海濱為例，他認為香港正開始從一個開放、親近的方式接觸海濱，寄望星光大道項目能把海濱推向更高標準，「我認為隨著時間，香港將在海濱及公共空間連續性方面會做得更好」。

飽覽維港景色的星光大道將於明天正式開放。

國際建築師接手設計香港公共空間

翻查星光大道歷史資料及演變，這尖沙咀海濱長廊早於八十年代興建，地權屬政府。2004年私人發展商新世界受康文署委託，加入電影元素，改建成星光大道，並交予星光大道管理有限公司管理，變成公私合作營運。2015年，在油尖旺區議會建議下，新世界與康樂及文化事務署向城規會提出「活化尖沙咀海濱地區」計劃，曾被地區人士不滿多層式設計破壞港濱。其後，康文署修訂活化範圍，提出改善遊人設施欄河、路面等設施。新世界其後出資並將計劃交予Corner團隊設計。

James Corner（右二）

公共參與成項目最大挑戰

Corner昨提到項目最具挑戰的地方為其「公共性」。「公眾不是單一客戶」，他指雖然由新世界發展有限公司執行副主席鄭志剛出資策劃，但他們明白這是一個公共項目，因此很多政府部門、不同社區持份者，包括海濱事務委員會、區議會、關注組織及其他地產公司參予項目。從構思到收集相關意見，團隊花了大量時間把公眾意見融入設計。他指一邊推進設計，一邊經歷整個公眾參與過程是最具挑戰性，但整個項目亦因這個過程而變得更好。

隨星光大道明日開放，他寄望無論前來的遊客與香港居民都喜歡這個海濱空間，細味維多利亞港的美，享受由自然、環境所發出的歌聲。