【重開星光大道】真正公共空間　建築師望擴展香港海濱想像

改造四年的尖沙嘴星光大道明日(31日)開放予公眾。有別過去設計刻板、休憩設施不足,被外媒被評為「全球12大旅遊陷阱」之一,變身後的星光大道,加入波浪型欄杆、大量結合園藝設計的座位,其中,原有置於地上的明星掌印,更升高至欄杆,方便輪椅人士「打卡」。負責操刀新設計的海外景觀建築大師James Corner表示,維海與香港城市輪廓已十分迷人,因而望以簡約設計,給維港空間呼吸,展露它的自然美。 攝影:高仲明

美國建築事務所James Corner Field Operations行政總裁James Corner為國際著名的園境建築師。

原星光大道物料退化 外觀過時

將星光大道改頭換臉的工程,由美國建築事務所James Corner Field Operations負責。其行政總裁James Corner昨日到港介紹時,指出整個改善工程都是圍繞環境,關於海濱、香港城市輪廓,由於維港景緻本身已很迷人,團隊其實不必做太多,只需注重細節與突顯星光大道(Give it space to breath and give it place to sing. )。

從梳士巴利公園可眺望星光大道及維港景色。

設多款臨海特等席 坐觀維港與掌印

作為香港主要景點,每年上百萬遊客到訪,星光大道過往卻被評為欠缺吸引力。James Corner亦觀察到昔日星光大道外觀過時,物料退化,並缺乏足夠座位、遮蔭等問題。因此,他在今次工程的細節上,亦有針對性設計,例如四個扇形鏤空式綠化涼亭,增設遮蔭空間。不過涼亭「仍在成長中」,綠色植物將慢慢生長至包裹涼亭,隨季節開花,變成具生命力的遮陰涼亭,供遊人休息之用。

綠色植物將慢慢生長至包裹涼亭,再隨季節開花變成綠化涼亭。

過往Corner曾負責多個城市改造項目,當中以紐約曼哈頓The High Line最為有名,廢棄鐵路改做成空中公園。不過,Corner於今次香港星光大道設計其中一個重要,便是以最簡約設計,保留最多活動空間,並營造平易近人氣氛。他指,他們在星光大道欄杆,改為高低起伏、模仿海浪的波浪形設計,讓遊人能把手肘放上欄杆看海。

星光大道欄杆改為高低起伏、模仿海浪的波浪形設計;而兩層式座位設計,讓遊客在不同水平看維港。

同時,海濱加設兩層式座椅,讓遊人能以不同角度看海。這設計一方面可配合早前另一項目梳士巴利公園,讓尖東變成一個更可達、更歡迎、更親近海濱的公共空間,另一方面亦讓香港海濱空間擺脫不友善規劃的形象。

星光大道其中一個吸引地方便是各大明星留下的掌印,考慮到輪椅人士的需要,Corner更將掌印由地下,移到較高位置的欄杆上,令輪椅人士及長者在拍照留念時,不用為遷就鏡頭時,再俯身彎腰。

星光大道掌印由地下,移到較高位置的欄杆上,令輪椅人士及長者在拍照留念時,不用再俯身彎腰。

他認為,很多城市正在經歷同樣的復興(renaissance)與轉型,把海濱從負面、污染、危險地方變成人們喜歡的地方,並以美國曼克頓為例。

「30、40年前美國曼克頓只有工業,後來工業式微後,海濱仍被大眾視為骯髒與罪案來源地。後期當地人改造公間後,東西兩邊海濱變成公園、單車徑、花園、藝術空間,每日有上萬人使用相關地方。」在Corner眼中,空間復興是各地發展的大趨勢。

James Corner:「我認為隨著時間,香港將在海濱及公共空間連續性方面會做得更好。」

對於香港,他以西九海濱為例,他認為香港正開始從一個開放、親近的方式接觸海濱,寄望星光大道項目能把海濱推向更高標準,「我認為隨著時間,香港將在海濱及公共空間連續性方面會做得更好」。

飽覽維港景色的星光大道將於明天正式開放。

國際建築師接手設計香港公共空間

翻查星光大道歷史資料及演變,這尖沙咀海濱長廊早於八十年代興建,地權屬政府。2004年私人發展商新世界受康文署委託,加入電影元素,改建成星光大道,並交予星光大道管理有限公司管理,變成公私合作營運。2015年,在油尖旺區議會建議下,新世界與康樂及文化事務署向城規會提出「活化尖沙咀海濱地區」計劃,曾被地區人士不滿多層式設計破壞港濱。其後,康文署修訂活化範圍,提出改善遊人設施欄河、路面等設施。新世界其後出資並將計劃交予Corner團隊設計。

James Corner(右二)

公共參與成項目最大挑戰

Corner昨提到項目最具挑戰的地方為其「公共性」。「公眾不是單一客戶」,他指雖然由新世界發展有限公司執行副主席鄭志剛出資策劃,但他們明白這是一個公共項目,因此很多政府部門、不同社區持份者,包括海濱事務委員會、區議會、關注組織及其他地產公司參予項目。從構思到收集相關意見,團隊花了大量時間把公眾意見融入設計。他指一邊推進設計,一邊經歷整個公眾參與過程是最具挑戰性,但整個項目亦因這個過程而變得更好。

隨星光大道明日開放,他寄望無論前來的遊客與香港居民都喜歡這個海濱空間,細味維多利亞港的美,享受由自然、環境所發出的歌聲。