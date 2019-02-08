【01心意．新年2019．二 】周五心意運動 捐利是 助食物援助服務

有指港人每天浪費3600噸廚餘和完好食物，重量直逼300架雙層巴士，當中絕大部份廚餘和完好食物被棄置堆填區內。雖然香港是個繁華都市，但社會上仍存在不少每日為三餐憂慮的弱勢社群。正值新年，「01心意」平台發起第一炮周五心意運動，希望集合各界力量，您或您的子女只需要貢獻利是收穫的一小部分，捐款支持「食德好食物回收計劃」及「愛心糧倉短期食物援助」，讓基層有食物援助需要的長者及家庭即可獲得關愛，同享飽足。

「食德好食物回收計劃」

獨居的珍婆婆已屆85歲高齡，靠3000多元長者生活津貼過活，平日連「飲茶錢」都沒有，故此「食德好食物回收計劃」對她而言非常重要。珍婆婆坦言雖偶有腳痛問題，仍會為「慳得一蚊得一蚊」撐住拐杖去排隊，以領取計劃提供的蔬果。

有菜食已經好開心，啲菜又好甜，我知足常樂。 受惠人 85歲 珍婆婆

年屆85歲的珍婆婆為節省買餸開支，每日風雨不改前往攞菜。（高仲明攝）

「3點攞籌，我1點幾就嚟排隊，咁先一定有菜食，慳返啲買菜錢，可以買魚買肉，食得營養啲，唔係邊得嚟咁健康。」珍婆婆已受惠於計劃10年之久，提起多年來能獲得新鮮蔬果因而餐餐「食得好」，婆婆不住笑容滿面，「有菜食已經好開心，啲菜又好甜，我知足常樂。」

計劃義工阿寶（右）和助理項目主任黃煒霖（左）認同計劃對長者甚具意義。（高仲明攝）

「佢哋開心，瞓少啲有乜所謂。」「食德好食物回收計劃」義工阿寶正職為派報員，每晚凌晨3時開工做到早上8時，歸家休息一會隨即出動幫忙派菜，憑著一顆善心為區內行動不便長者送菜，「唔係個個長者都行得走得晨早落嚟排隊，但其實佢哋都好有需要（獲得幫助），我寧願瞓少啲都一定黎做義工，等啲公公婆婆有菜食。」

至於珍姐則是計劃的「開荒牛」，「見到啲瓜菜咁靚，掉咗真係好嘥，咪一路推住架車行，一路同啲商販講解回收計劃幾有意義。」回想2009年計劃成立之初，珍姐與一位同事推著購物車、拿著菜筐，厚著面皮走到大埔多個街市呼籲商販捐出完好的蔬果及剩食，初時成效欠佳，但珍姐未有放棄，終以誠意打動商販們。

一路推住架車行，一路同啲商販講解回收計劃幾有意義。起初真係好難，但當一間（商戶）被感動到捐菜，就開始越嚟越多間加入。 「食德好食物回收計劃」職員 珍姐

珍姐用心篩選收回來的蔬果，避免浪費一菜一葉。（高仲明攝）

歷經十年 回收計劃漸見成效

10年過去，珍姐由起初遭到拒絕，到現今商戶主動騰出空間存放剩菜剩食，回收車上的菜蘿越堆越高，珍姐笑言搬到腰酸骨痛亦值得，「啲菜成10幾20公斤一籮，瓜就成30公斤籮，我今年都唔止60歲啦，唔辛苦就假。」但眼見完好的食物能透過回收計劃轉贈予區內有需要人士，是珍姐堅持的最大原因。縱然計劃漸見成效，卻礙於資金短缺令人手不足，即使有大量供求仍難以應付，令珍姐大感可惜，「好多時見到仲有好多瓜菜都仲好靚，但得2個全職、2個兼職（人員）去收菜同搬菜，有時真係收唔切，幾靚都要放棄。」

蔬菜約20公斤一籮，瓜重約30公斤一籮，但珍姐做到腰酸骨痛仍在所不計。（高仲明攝）

$50利是意義重大

計劃每日吸引80-100名長者排隊攞菜。（高仲明攝）

「食德好食物回收計劃」助理項目主任黃煒霖指出，截至2018年3月，「食德好」已回收超過1050公噸的食物，並轉贈給有需要的家庭，受惠人次高達221萬。黃希望大家在新年期間捐出$50利是，讓計劃得以延續，得以擴展，將祝福轉化成基層人士的溫飽。

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「愛心糧倉短期食物援助」

$50對於一般人嚟講只係一封利是錢，但1個食物銀行受惠家庭已經夠食3日！ 新福事工協會中心主任 李姑娘

除剩食回收贈長者外，食物銀行亦能助基層家庭解燃眉之急。新福事工協會「愛心糧倉短期食物援助」主要協助因家庭突變、失業、病患而三餐不繼的個案。該會中心主任李姑娘指出，食物為生活的最基本需要，經機構同工評估個案實際需要而作出審批，合資格者可獲6星期食物援助，每星期領取食物一次，包括米、麵、罐頭、麥片、餅、食用油及超市現金券等，以支援其日常生活所需。

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根據政府報告，全港貧窮人口為137.7萬，平均每五個港人就有一個屬貧窮人口，再創9年新高。您只需捐出$50利是支持【新福事工協會】即可為1個基層家庭獲得3日短期食物援助，而捐出$50予【食德好】，則可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物。

上述兩個項目現已在「01心意」平台上架，並受惠於善款配對計劃，香港01眾樂基金會配對* 相關善款。你的一份捐款成就兩倍心意，請即進入「01心意」平台支持啦！越多人響應，就越多人受惠！

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