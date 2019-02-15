【新年2019．01心意】周五心意運動．三　捐利是助鄰舍派湯服務

2019年「01心意」頭炮周五心意運動－－捐利是助食物援助服務獲得大眾鼎力支持，捐款如雪花飛至，助基層過肥年。其實除了實際的食物援助，不少慈善團體會透過送湯服務，為獨居長者及有需要的家庭打破鄰舍間的隔閡，營造千金難買的互助鄰里關係。就讓一切由一碗簡單熱湯開始，為社區埋下「助人自助」精神的種子。「01心意」在新春期間希望繼續徵集全城一人一封$50利是，支持「鄰舍愛心湯」及「住家湯」服務，將熱湯化成心意，成就好事。

香港青年協會「鄰舍愛心湯」服務

78歲的張婆婆退休前任職清潔工人，早年於工作中暈倒後，喪失工作能力，需以綜援維生，與40多歲兒子同住天水圍公屋。由於兒子是智障人士，日常生活起居皆由張婆婆獨力承擔。張婆婆去年底參與香港青年協會「鄰舍愛心湯」服務，既是服務對象亦是義工，獲贈愛心湯水的同時，又與其他鄰舍義工將愛心熱湯分派予鄰居，打開與鄰居的話閘子、建立友好的鄰舍關係，無論身、心靈均獲得溫暖。

新年前夕禍不單行 幸獲鄰里協助支援

與兒子相依為命多年，張婆婆一直堅強獨立，直至早前大掃除期間不慎跌倒受傷，需靠輪椅代步，及後錢包更被盜，頓感鄰舍精神的可貴。「起初好擔心受傷後照顧唔到個仔，好彩鄰居好好，幫我買餸，等我坐住輪椅都可以煮飯畀個仔食。後尾鄰居知我唔見銀包，無晒錢，仲要畀好多錢去補領證件，又借錢畀我應急，我覺得好感動。」雖然禍不幸行，張婆婆及時獲「鄰舍愛心湯」服務中認識的鄰居幫忙，令危急關頭不至於徬徨無助。張婆婆認為，「鄰舍愛心湯」給予服務對象的不只是一碗湯，更是千金難買的鄰里互助守望關係。

張婆婆去年因為「鄰舍愛心湯」服務成功與鄰居建立友好關係，在危急關頭獲鄰居協助度過難關。（高仲明攝）

送湯助打開心扉 擴闊生活圈子

至於同為78歲的葉伯因女兒要為口奔馳，大部分時間只有自己在家中，靠十數元的愛心飯盒解決一日三餐，雖然勉強能解決身體的飢餓，但心靈卻空虛不已，更不時向來訪社工「放負」，「年紀大，都冇用，喺唔喺度都係咁。」直至在「鄰舍愛心湯」活動下認識了鄰居馮婆婆，心態才有所轉變。

83歲的馮婆婆自丈夫患病入住老人院後，令習慣與丈夫形影不離的她變得形單隻影，但婆婆卻是個典型「樂天長者」，笑容常掛臉上，長期「正能量」滿滿。她在「鄰舍愛心湯」服務中認識了葉伯後，其滿溢的正能量感染了葉伯，並在日常生活中給予照應，讓他在獨居生活上不至孤立無援，可見一碗愛心湯不單能溫暖人心，更能傳遞歡樂，感染他人。

葉伯因著一碗熱湯認識了鄰居馮婆婆，並受其樂觀性格影響而變得開朗。（高仲明攝）

馮婆婆大讚「鄰舍愛心湯」有助建立鄰舍關係。（高仲明攝）

2018年「鄰舍愛心湯」派湯花絮：

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義工大讚：愛心湯的意義大於一碗湯的價值

「一碗湯可能係好微不足道，但對於長者心靈嚟講，好比一碗心靈良藥。」Jason為參與「鄰舍愛心湯」的青年義工，年紀輕輕已有10年義工經驗，葉伯為他其中一名探訪對象，回想派湯當日的畫面，他記憶猶新，「伯伯可能因為口齒不清，好難同人溝通，派愛心湯當日我哋義工帶住伯伯逐家逐戶拍門送湯，啲鄰居笑到見牙唔見眼，伯伯更因為呢碗湯同鄰居拉近咗關係。依家去探伯伯，佢都多咗嘢講，開朗咗。」

另一名青年義工菠蘿則表示，「鄰舍愛心湯」計劃推行多年，與天水圍區居民已建立了互信關係，現以屋邨對象為主，期望活動未來有充裕資金，將服務推廣至石屋及鐵皮屋的基層人士，為他們帶來社區關愛，更希望藉著計劃找出區內有需要協助的人士。

青協每年秋冬聯同逾200位「鄰舍隊」青年義工上門探訪元朗及天水圍區內的基層家庭及長者，為他們送上溫暖及關懷。(高仲明攝）

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香港婦女中心協會 「住家湯」服務

一碗熱湯不單為獨居長者換來鄰舍的關懷，更是婦女義工的心靈雞湯。不少中年婦女因照顧家庭而需待在家中，但隨著子女長大，年紀漸長，即使有一技之長，亦難重新投入社會。

50多歲的玲姨是土生土長的香港人，已為家庭主婦多年，子女成家立室後終有時間安排自己的興趣，故於香港婦女中心協會擔任義工負責煲湯，贈予有需要人士，「我都好想出去見識多啲，諗住仔大女大可以出返去做義工，希望自己嘅廚藝可以同其他人分享。」

逾七旬的萍婆婆獨居於深水埗一單位，因熬一煲湯動輒數小時，耗用不少煤氣，為節省金錢，鮮有煲湯，「我自己一個人住，啲仔啲孫都搬走晒，我都好耐無自己煲過湯，唔通煲嚟自己飲幾日咩。」幸好有香港婦女中心協會贈送愛心湯，萍婆婆才有機會飲「住家湯」。

香港婦女中心協會服務督導莊子慧表示，很多中年婦女因照顧家庭的緣故而待在家中，但隨著子女日漸長大，婦女重投社會的機會越見困難。但其實婦女身懷不少技能，特別在廚藝方面，與其他人分享她們的廚藝可讓她們連接社區，與不同人士接觸，提升自信心，是肯定她們的能力。

香港婦女中心協會提供機會予婦女義工一展所長，煲湯予長者飲用。（相片由香港婦女中心協會提供）

婦女義工親手熬煮湯水，令基層長者得以飲「住家湯」。（相片由香港婦女中心協會提供）

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【周五心意】系列：

【01心意．新年2019．一 】周五心意運動 捐$50利是 助基層過肥年

【01心意．新年2019．二 】周五心意運動 捐利是 助食物援助服務