【村校校歌】九首被遺忘的村校校歌展覽　歌詞竟有異曲同工之妙！

五十至七十年代，香港的鄉村學校盛極一時，在全盛時期，全港幾乎有800間村校。隨着現時學校正規化及搬遷至市區等等因素，村校經常因收生不足而停辦，目前估計僅餘十多間村校。有藝術工作者花上一年時間，特地走遍香港不同村落，尋找失落了的村校校歌，並於上星期六舉辦校歌展覽，找來村校舊生齊唱校歌，唱出一段段不為人知的歷史。 攝影：鄧倩螢

尋找被遺忘的校歌：香港不止是石屎森林

史嘉茵在數年前發起「空城計劃」，專門尋找村落內的閒置空間舉辦藝術活動。2013年，她到訪位於坪輋的坪洋公立學校，舉辦村校展覽，那是她第一次接觸坪洋公立學校的舊生，當學校舊生聚首一堂在展覽中唱校歌時，她聽得心頭一熱，極為感動，遂萌生起收集全港村校校歌的想法，史嘉茵說：「我覺得這是一個大門，讓對這件事有興趣的人，知道有這樣的村落，知道這些村落在哪裡，知道原來香港還有這些村落文化，讓他們理解多一點，香港不止是石屎森林，還有很多人在村內生活。」

史嘉茵在數年前發起「空城計劃」，專門尋找村落內的閒置空間舉辦藝術活動。

於是她在去年起，陸陸續續在不同的村落尋找被遺忘的校歌，到訪熟悉的的村落、找長春社幫忙，還有不同在地的社福機構聯絡村民，把曲調及歌詞重新收集起來，最後成功搜集得九首分別位於香港東、南、西，北的鄉村學校校歌，並聽舊生娓娓道來他們的故事。

校歌描述地理位置、村落景色

九首學校校歌各有特色，不過亦有異曲同工之妙，「這些村校的校歌會於最開初先描述他們學校的位置，很容易就會明白他們的所在地點。」如四山公立學校的校歌歌詞，「四山學校，茶嶺矗立，西連茜草，東連鯉門。」校歌的後半部分，就寫下了對子弟的期許：「春風化雨，新的佳模，敦品禮學，績建偉雄，勤力功課，績比高峯，舉成自用，毋負翁翁。」另外甚至會描述了村落內的生活環境，如坪輋過去是個種稻米的地方，校歌就會這樣寫道：「雲山蒼蒼，碧樹茫茫，田疇樹綠，稻麥飄香。」

四山公立學校的校歌歌詞反映了其所在位置：「四山學校，茶嶺矗立，西連茜草，東連鯉門。」正正是現今的油塘附近。

一首校歌三種唱法

除此之外，校歌往往反映了村落文化。當日出席展覽的友恭學校舊生指，友恭學校位於元朗廈村，附屬廈村鄧氏宗祠，由於過去當地主要以圍頭話作溝通，因此學校校歌除了有新版及舊版之外，還有廣東話、普通話及圍頭話的不同唱法。

是次展覽由九所分別位於港、九，新界的村校舊生演唱自己學校的校歌，其中包括四山公立學校、古洞公立愛華學校、坪洋公立學校、蒲苔學校 、黃公田六村學校、友恭學校、公立攸潭尾學校、嶺英公立學校及清水灣中心學校。

雲山蒼蒼珠海茫茫，惟我友恭雄據南方， 歲休息休共朝，海鳴風雨同一堂， 勤勤奮愛以誠，如兄弟如姊妹以立模樣， 五育及時須努力，努力一心篤學莫徬徨， 我們任重志遠，我們要發奮圖強，我們是國家的棟樑。 友恭學校校歌

香港教育學院教育政策與領導學系助理教授羅慧燕過去曾對香港的村校作研究。

學者：校歌演變因村校教育正規化

香港教育學院教育政策與領導學系助理教授羅慧燕過去曾對香港的村校作研究，她表示，校歌的演唱語言會受到當地文化影響，為早期校歌的一個特徵。她以粉嶺從謙學校為例，由於學校由許多內地而來的客家人及文人辦學，所以最早期的校歌十分溫文爾雅，並以客家話演唱。她同時在研究過程中發現，在村校教育正規化的過程中，方言慢慢被淘汰，校歌會隨着演變。