【義遊達人】年幼喪父、母患精神病　義遊創辦人：生存有甚麼意義

愈來愈多年輕人會用一年Gap Year到外國參加工作假期，勞工處早前宣布，2月18日開始接受香港／英國工作假期計劃「贊助者證明」的首輪登記。沒有一年假期的人，又想來一次有點意義的遊歷，或會參加義工旅遊計劃，既可旅遊，又可以幫人，一舉兩得。 「義遊」創辦人鄧緯榮（Bird，34歲）年幼喪父、母親患精神病、妹妹住保良局，又被同學戲稱「駝鳥榮」，一度質疑「生存有甚麼意義？」後來得中學老師以「鳳凰涅磐」的比喻鼓勵其重新振作，使他重生成今天的不死鳥——Bird。

Bird在2009年成立慈善機構「義遊」，旨在於香港推廣國際義工服務。他希望「義遊」的服務對象為每一個人，尤其是一些於生命中處於求變階段的人。

Bird說，不少人靠參加義工旅遊重生。「像幾年前，有個女生參加了一個瑞士的傷健共融工作營，有次她和其他義工帶傷健人士們到河邊玩耍，一群聽障人士卻很不滿，原來他們怕落水會浸壞助聽器。事件令那個女生反思，要站在別人的角度去看，才能看清楚問題的根源。回港後，她更自己創立一個慈善團體。」

Bird年輕時十分自卑。（梁銘康攝）

為甚麼想幫助一些處於求變階段的人？Bird解釋，「因為我經歷過失敗，知道怎樣由失敗之中走出來。」

Bird的童年可謂一波三折，在他就讀初小的時候，父親因工業意外失去工作能力，全家需靠領取綜援維生。母親在他就讀小三時誕下妹妹後，患上產後抑鬱症，後來加劇成躁鬱症，一年需入院一次，每次三至六個月不等，於是妹妹便交由保良局照顧。這樣的家庭背景，令Bird一直陷於重重的自卑之中。

同班同學上小提琴、鋼琴等興趣班，他從來沒有此機會。「有一次我跟父親說想學小提琴，父親一句：『不要學這些無謂的東西。』便打發我走。」自從父親工傷後，Bird每天在觀塘放學後，都要到北角的跌打館拿跌打藥回家，替父親敷藥，他根本沒時間也沒金錢上興趣班。

同學為Bird取了一個花名叫「駝鳥榮」。（梁銘康攝）

他中學就讀於觀塘功樂官立中學，是一間Band3學校。家庭背景使他失去自信，常把自己收在角落，不受同學歡迎。「學生時期，男生的自信心往往與運動掛勾，但我自卑，沒有勇氣跟其他男生一起踢波、打波，惟有專心讀書。不過，在一間Band 3學校成績好，只會被同學歧視。」

他憶述，有一次上數學課，他掉了支筆在地上，當彎下腰撿起時，剛好數學老師叫他答問題，同學見他彎低腰，樣子像駝鳥，便替他起了花名叫「駝鳥榮」。又有一次，同學在班上傳閱一張人名表，傳到他手上時，他看到紙上大大字寫著「全班最不受歡迎同學」，「我的名字在第一、二位。」

家庭及同儕的壓力使Bird愈來愈自卑，中四那年父親更因病逝世，給他更大打擊。「父親逝世後，綜援戶口被凍結，我未夠18歲不能取錢，媽媽又進了醫院，家庭的經濟來源被截斷。」

適逢農曆新年，他把妹妹從保良局接到家中，二人要想辦法渡過十多天的新年假期。「我想起媽媽在進院前把一疊封利是用的十元紙幣放在櫃桶底，我找到後便拿着這疊十元（合共約四百元）與妹妹一起渡過這個新年。」當別人都大魚大肉，吃蘿蔔糕、藍罐曲奇時，他們只能每天掃街，靠臭豆腐、碗仔翅及魚蛋撐過來。「就好像電影《再見螢火蟲》裡情節。」

中學老師與Bird分享鳳凰浴火重生的故事，成為Bird人生的轉捩點。（受訪者提供）

接二連三的打擊使他崩潰了，他經常問自己：活着有甚麼意義？這時，他的班主任兼生物科老師Miss Yuen察覺到他的變化，放學後找他聊天。老師得知Bird的經歷後，第一句竟然說：「恭喜你！」Bird心想：「黐線㗎？恭喜我？」老師解釋：「幾乎每個人都會經歷一次價值觀瓦解的過程，有人遲、有人慢，恭喜你，你這麼早就遇到。這個過程就像鳳凰涅盤，火鳳凰之所以可以不死，就是他在火中先死一次。當你感到迷茫、失落時，就由得自己迷茫、失落，由得自己瓦解，但你要想瓦解完如何成為一個新的自己。」

老師的一番話猶如當頭棒喝，使Bird能以另一角度理解他所發生的事。受到教授生物科的Miss Yuen啟蒙，Bird考入科大選讀生物系，畢業後在長洲明愛陳震夏郊野學園做生物科考察老師。

Bird（右二）大學畢業後到西藏畢業旅行，期間同行向他介紹「國際工作營」組織。（受訪者提供）

2008年暑假，他在朋友的介紹下首次參加由國際工作營舉辦的蒙古工作營，與當地的小朋友一起到草原放牧，教他們說英語。是次工作營改變了Bird對旅行的看法：「以前做背包客，無論如何也只是一個過客，但參加工作營，我可以成為其中一份子，與當地人互動、建設，我不再只是一名過客。」

當時日本、台灣等地均已設立國際工作營組織，惟香港仍遲遲未有，在朋友的鼓勵下，Bird於2009年成立「義遊」，舉辦義工旅遊項目。他一邊教書，一邊經營，至2014年，更辭去了穩定的教席，全職當「義遊」的行政總監。

Bird於2009年成立NGO「義遊」。（黃桂桂攝）

Bird坦言，做生物科老師薪高糧準，假期又多，又有公積金，退休一流，「但同時政府用錢把你鎖在學校，買斷你的可能性，而我覺得，可能性最值錢。」他認為，童年遭遇是他最大的資本，希望可以好好運用這個資本，以生命影響生命。