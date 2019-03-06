滯港十年難民雨中呼喊　望爭人道簽證離港　郭榮鏗：雙贏方案

每年驚蟄，春雷初鳴，萬物經過嚴冬迎來初春。數名尋求庇護者卻在這天，冒雨在立法會門外示威，把停滯不前的人生帶到鎂光燈下。他們來自非洲、南亞和東歐，在香港難民制度多次轉變間耗上十多年，今天僅希望港府能仿效外國，批出人道簽證（Humanitarian Visa），讓他們能重啟自己的人生。 攝影：高仲明

今午（6日），多名尋求庇護者冒雨示威。滯港10年的S（前排左）是這群示威者中唯一的女性。（高仲明攝）

今午（6日），5名尋求庇護者手持「Our Lives Matter」標語到立法會外示威。現年50歲的S，是這群示威者中唯一的女性。

於港人眼中，斯里蘭卡是個名為錫蘭的紅茶古都；在她眼內，斯里蘭卡卻是一個政權與地下世界勾結、罪案瀕生的國度。她拿著餐廳舊照片，說自己沒有說謊。十年前，S在斯里蘭卡經營餐館，黑幫月復月到餐館勒索她和丈夫。她指，「他們要甚麼，你都要給他們，不然你就不能經營」，因為黑幫本身由國會議員控制。

S說在孩子面前，她總是裝成樂天媽媽，但她從未忘記十年前在斯里蘭卡看到的一切。（高仲明攝）

十年前的某日，S的丈夫不忍勒索，拒絕再付錢。黑幫派人攻擊餐館，打破所有餐館的玻璃，並拿其中一塊玻璃碎片割開S丈夫的手。S看著他們拿同一塊碎片架在丈夫頸項，丈夫在玻璃碎片與鮮血間被毒打。「你走！（You run away！）」S哭著憶述十年前丈夫喊她離開的畫面。「我們不能投訴有人虐待我們。我們不能。昨日又有兩個商人被殺，然後燒掉。他們每日都在殺人，每一日。」

我來這裡保命

酷刑過後，黑幫遺下S的丈夫在血泊中。她遂救回命懸一線的丈夫，攜同兩名兒子，一家四口搭上逃離斯里蘭卡的航班，飛抵香港。只是因為香港比新加坡、馬來西亞離故國更遠，「我拋棄所有財產、所有東西，來這裡保命」。可是，命留了下來，卻以另一種形式死去。

S餐廳的玻璃被全數打碎，形同廢墟。當日的證明文件已隨年月泛黃。（高仲明攝）

+ 4 + 3 + 2

「我不想再留在香港」

S 40歲時來港，轉眼已成了50歲的婦人；兩名兒子如今均已中學畢業。她拿著成串的獎牌來示威，說兩名兒子都是很有才能的人，今天卻在香港無所作為。「我22歲的孩子常常問我，『媽媽，我能做甚麼？』我只能叫他們等待，說我們很快就能離開。」她說希望能獲發人道簽證離港，去那裡都好，「我不想再留在香港」（I don't want to stay in Hong Kong anymore）。

香港從不是聯合國《難民公約》的締約國，尋求庇護者在社會邊緣掙扎，在真、假難民的爭論間承受污名。（高仲明攝）

郭榮鏗：人道簽證屬雙贏方案

公民黨立法會法律界議員郭榮鏗到場聲援，他說：「香港政府應該畀一個簽證佢哋，令佢哋可以盡快離開香港，重新搵自己的生命。」他指，這批難民滯港10至20年，生命同樣寶貴及有意義。他相信他們並非假難民，「如果佢地係假嘅話，會返到自己國家，唔會咁樣窒咗喺度」。據知這批長期逗留在港的難民個案只有20多人。

郭榮鏗（右二）今午到場，促港府應發人道簽證予這批滯港十多年的難民，讓他們盡快離港。（高仲明攝）

他形容人道簽證是雙贏方案，「你成日話佢嘥香港資源，咁不如畀佢地走？因為佢地其實想走、想有新生命，因為佢地喺香港乜都做唔到。大家變成一個死結，不如畀佢地離開香港。」他以加拿大去年宣佈願意接收一百萬名難民為例，若有國家願意收容這批持人道簽證的難民，便能離港。翻查資料，澳洲、俄羅斯等地方，都設有人道簽證的安排。