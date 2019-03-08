【乳癌篩查】90後女生患乳癌　曾15次電療、18次標靶、6次化療

「我咁後生，唔會係我嘅」，說起乳癌，很多年輕女性都會這樣說。的確，根據香港乳癌基金會的統計，本港婦女罹患乳癌的年齡中位數是51.9歲，但是否年輕就代表無可能？ 90後的Cherry於年半前確診患上乳癌，「好似世界末日咁，我以為件事係假嘅」，事實是她患上乳癌二期。今年47歲的李太在19年前，即28歲時首度確診乳癌，頓覺晴天霹靂的她不斷問天：「點解我咁後生就有乳癌？」她更為此哭得死去活來，但低處未見低，去年尾，她第二度確診患上乳癌。

「喂！」Cherry在電話中聲如洪鐘，完全不像一位癌症病人。她是一位90後，剛剛完成乳癌療程，回想起確診乳癌時的情形，仍猶有餘悸：「晴天霹靂，好似世界末日咁，我以為件事係假嘅！」

15次電療、6次化療、18次標靶治療

2017年底，她做婦科檢查時獲醫生告知乳房有鈣化，其後更確診患上二期乳癌，需要進行全乳切除手術，並接受電療、化療及標靶治療。「當時每日都要到廣華醫院做電療，連續做了15日，然後每三個星期打一次化療針，打了6支，再每三星期打一次標靶藥，打了18次。」從家裡到廣華醫院的路，她閉着眼睛都會走。

剛確診患有乳癌時，Cherry覺得晴天霹靂，「好似世界末日咁」。（受訪者提供）

接受乳房重建：自己知的秘密

「化療可以遏止身體內的細胞繼續生長，而人體中生長最旺盛的便是頭髮，所以做化療一定會掉頭髮，通常在接受化療2至3星期後開始掉。」電視裡梳一次頭就掉一大把頭髮的情節即將成為活生生的情境，於是她決定在掉頭髮前先把頭髮剃光，「很傷心，但沒有辦法，只得花7千元配一頂用真髮造的假髮。」

除了頭髮，另一外觀上的轉變便是乳房，Cherry接受全乳初除手術後，隨即進行乳房重建，醫生會從她的身體其他部位抽取組織，按身型比例替她重建乳房，「質感一定與原來的不同，但穿上衣服看不出，這是一個只有我自己才知道的秘密。」她暫未有男朋友，坦言要找一個可以接受自己曾患乳癌及進行乳房重建的人有一定難度，「都會擔心（找不到），但願意接受是先決條件。」

化療讓她崩潰：控制唔到自己

Cherry說，最痛苦的是每一次打化療針，整個人就像被針抽走了似的，不再屬於自己。「每三個星期為一周期，打完化療針第一個星期，情緒會很低落，但我控制不了自己，力不從心，又有屙嘔等副作用，整天都很累，除了吃飯那三小時，及另外一兩小時能保持清醒外，其他時間都只能躺在床上睡覺。」到打完化療針第二、三個星期，又會慢慢恢復正常。可是到下一次打針，所有情節就像被按下「重播」鍵一樣……

Cherry說，最痛苦的是每一次打化療針，整個人就像被針抽走了似的，不再屬於自己。（受訪者提供）

化療影響情緒，幸有家人一直支持。「以前我與家人的關係不好，經常頂撞他們，又不回家吃飯。但我住院期間，家人每天都到醫院探望我，又會帶飯、煲湯給我飲，但我當時胃口很差，吃一兩口就不吃，他們會說：『唔緊要，有食兩啖已經好好。』」家人無微不至的照顧令她體會到家人的珍貴，「這個病令我意識到，那些老土的人生道理都是真的，珍惜眼前人、活在當下。」現在的她，會花更多時間與家人相處，多了回家吃飯。

二度患上乳癌：點解係我？

今年47歲，同樣患上乳癌的李太則比Cherry幸運，20多歲確診時因發現得早，毋需經歷化療的痛苦。惟原來已征服癌魔的她，去年底確診再次患上乳癌（醫生檢查後認為不是復發）。

李太於去年底二度患上乳癌，「點解又有？」（受訪者提供）

2000年，當時李太28歲，一次無意中摸到自己的乳房有硬塊，於是到醫院檢查，幸發現得早，確診為初期乳癌，只需做局部乳房切除手術及電療。「剛得知自己患有乳癌時晴天霹靂，不斷問個天『點解係我？』、『點解咁後生就有？』更因此爆喊了很久，直至做手術前都未能接受這個現實，很無助，情緒很低落。」

18年後復發：再次晴天霹靂

李太做了約30次電療，到了後期，皮膚已經出現灼傷的情況，乳房位置甩皮、起水泡、出血水，「好痛好痛，要用紗布包住，成個月冇出門口。」療程完結後，五年內沒再復發，醫生亦確定她經已痊愈，當她以為陰霾終於散去，沒想到一切竟於18年後捲土重來。

去年10月，她再次摸到自己乳房有硬塊，其後確認患上乳癌二期，需要進行全乳切除手術。「但今次打擊不及上次大，可能已經有經驗，加上到了這個年紀，對外觀上的轉變已經不太介懷。」她做全乳切除手術時，隨即做了乳房重建，從肚腩抽取肌肉及脂肪做乳房微創手術。

根據香港癌症資料統計中心的統計數字，2016年香港十大常見癌症中，第三位為乳癌。（Gettyimages／視覺中國）

支持「全民乳癌篩查」：有助及早發現

對於兩度患上乳癌，她態度算是坦然，「要來的始終會來，醫生都解釋唔到點解會有（乳癌）。所以最重要是經常檢查自己的身體，一發現有異樣就立即求醫。」她認為政府應推行「全民乳癌篩查」，「愈早期發現，愈容易醫治，有助減少病人的痛苦，我第一次發現得早，所以只需做電療，再遲少少可能就要做埋化療，會辛苦好多！」她直言明白X光造影檢查非百分百準確，但不應因此而失去一個及早發現的機會。

目前全球有34個國家及地區推行全民乳癌篩查，包括台灣、新加坡、日本等，惟香港仍未有相關措施，究竟全民乳癌篩查對預防乳癌有多大作用？請留意下一集【乳癌篩查】落後台灣新加坡 逾八成婦女靠自己無意中發現乳癌 的報道。